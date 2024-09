Vai até domingo (15/9), no Mercado de Origem, no Bairro Olhos d’Água, o Festival Gastronômico da Cachaça. No menu, as criações de chefs dos restaurantes locais variam de R$ 5,50 (brigadeiro de caipirinha) a R$ 139,90 (joelho de porco defumado com mandioca frita, servido com molho de cachaça aromático). O público poderá votar e escolher a melhor receita. O concurso faz parte da programação do projeto Descobrindo a Cachaça d’Alambique, que tem curadoria de Humberto Candeias, unindo expositores, palestrantes e artistas em quatro dias de intensa programação no Mercado de Origem.



• COMENDA DO MPMG

A secretária municipal de Cultura de Belo Horizonte, Eliane Parreiras, está entre os homenageados pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Merecidamente, ela receberá a Comenda do MPMG em solenidade nesta sexta-feira (13/9), no teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas. "Pela grande admiração que tenho pelo Ministério Público de Minas Gerais e sua atuação, recebo com profundo orgulho esse reconhecimento não só a mim, mas a um trabalho coletivo pela defesa da cultura. E me emociona ainda mais pelos vínculos familiares que tenho com o MPMG em função da trajetória de meu pai, o promotor Marco Aurélio de Oliveira", diz Eliane. No mesmo grau, serão homenageados Célia Xakriabá, deputada federal; Christiana Noronha Renault de Almeida, presidente do Servas; Hermes Vilchez Guerrero, professor e diretor da Faculdade de Direito da UFMG; e Sarah Marques de Campos,

servidora do MPMG.

• MEDALHA

A solenidade será presidida pelo procurador-geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior, que fará a outorga do Grande Colar da Medalha do Mérito do Ministério Público Promotor de Justiça Francisco José Lins do Rego Santos ao presidente do Congresso Nacional e Senado Federal, Rodrigo Pacheco. A Medalha de Honra será entregue a Paulo Gonet Branco, procurador-geral da República; Ivana Lúcia Franco Cei, conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público; e Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues, advogada e empresária.

• BIENAL DO LIVRO JUDAICO

Os 40 anos do Instituto Histórico Israelita Mineiro e os 60 anos da Federação Israelita do Estado de Minas Gerais serão homenageados na 3ª Bienal do Livro Judaico, que começa segunda-feira (16/9), no Salão Nobre da União Israelita de Belo Horizonte e no auditório do Instituto Histórico Israelita Mineiro, no Funcionários. Entre os autores confirmados estão o escritor e rabino Rav Sani, Fernando Dourado, Jacques Fux, Julia Calvo, Renato Pfeffer, Sarita Mucinic Sarue, Nanci Nascimento de Souza, Luciane Bonace Lopes Fernandes, Carlos Reiss e Rafael Zimermann. A entrada é gratuita e ingressos para as palestras devem ser retirados no Sympla.

• POESIA

Ágata Pagu, de Ouro Preto, Mírian dos Santos e Laís Maria de Oliveira, ambas de Mariana, foram contempladas na segunda edição do projeto Poesia Incrível e terão livros lançados no próximo sábado (14/9), no Museu Casa Alphonsus de Guimaraens, em Mariana, e na Livraria Outras Palavras, em Ouro Preto. Poesia Incrível busca contribuir com a democratização da leitura e o incentivo à produção literária em Minas Gerais. Com 12 livros lançados na capital na primeira temporada, atualmente o projeto prestigia o interior do estado.