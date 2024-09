Designer Gê Pinto, irmão caçula do cartunista Ziraldo que inspirou o personagem Coelhinho Geraldinho da "Turma do Pererê", visita a exposição "Mundo Zira", no CCBB BH

Depois de quase quatro meses, a exposição “Mundo Zira – Ziraldo interativo” despediu-se do CCBB BH recebendo a visita do irmão caçula do cartunista, o designer Gê Pinto. Acompanhado da esposa, Susana Serrano, Gê visitou as galerias do CCBB BH, onde brincou com os personagens e as histórias criadas por Ziraldo. Ele, inclusive, faz parte da obra do cartunista, tendo sido homenageado com o personagem Coelhinho Geraldinho da Turma do Pererê. “Ser irmão dele é um privilégio. Estar próximo, ter acompanhado a sua carreira... Foram noites que passei vendo seu trabalho acontecer na minha frente. Ao lado dele, aprendi muito, conheci muito”, conta. “Na condição de personagem e irmão do Ziraldo, queria dizer que adorei ver a exposição, especialmente aqui em Belo Horizonte. Fiquei muito feliz por essa homenagem a ele”, completou Gê.



• TRIBUTO A ZIRALDO

A mostra foi um sucesso, o que pode ser medido pelas filas. Em quase quatro meses, foram 135 mil visitantes. O projeto estreou há dois anos em Brasília, onde levou 65 mil pessoas ao CCBB. No Rio, segunda parada de “Mundo Zira”, 185 mil fãs foram ver Maluquinho e sua turma. Realizada pela Lumen Produções e pelo Instituto Ziraldo, com patrocínio da BB Consórcios, a exposição faz um tributo à trajetória multifacetada de Ziraldo como quadrinista, multiartista e escritor. A direção artística e curadoria são assinadas por Adriana Lins e Daniela Thomas, sobrinha e filha do artista, respectivamente.

• CANTORA E DIRETORA

Mônica Salmaso confirmou para 4 de outubro a apresentação do elogiado “Minha casa”, no Sesc Palladium. O show estreou ano passado em São Paulo. Com direção musical da própria cantora, em parceria com o marido, o flautista e saxofonista Teco Cardoso, ela estará estará acompanhada pelos músicos Tiago Costa (piano), Neymar Dias (viola caipira e contrabaixo), Lulinha Alencar (acordeon), Ari Colares (percussão) e Ricardo Mosca (bateria).



• MUTIRÃO NA PAMPULHA

A segunda ação de limpeza deste ano da Lagoa da Pampulha, proposta da Coca-Cola Femsa Brasil em parceria com Blue Keepers, Beagá Limpa, Instituto Limpa Brasil, Sprite e Pacto Global da ONU, está marcada para sábado (14/9) com concentração às 9h no Clube da Caixa (Avenida Expedicionário Benvindo Belém de Lima, 17 – Pampulha). Na capital mineira, a ação é coordenada pelo movimento social Beagá Limpa e pelo Instituto Limpa Brasil, com a colaboração Florzinha Sustentabilidade, Óleo Verde, Eu Amo Minha Quebrada, Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), Cataunidos, Rotary Club de Belo Horizonte Liberdade, Ah é lixo!?, Pomar BH, Grupo Amor Pet's e Grupo de Voluntários Greenpeace Belo Horizonte.

• “LUCIDEZ EMBRIAGADA”

Antônia, neta de Hélio Pellegrino, e Rogério Faria Tavares, presidente emérito da Academia Mineira de Letras (AML), participaram de evento no Rio de Janeiro em homenagem ao escritor e psicanalista, personagem do romance “O encontro marcado”. Ela organizou o livro “Lucidez embriagada” (Planeta) sobre o avô. Os 100 anos de Hélio foram celebrados em seminário especial na Fundação Casa de Rui Barbosa, onde está o acervo dele. Tavares foi o mediador de uma das mesas.