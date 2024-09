Luiz Silva, fundador e diretor criativo do Apartamento 03, guarda da infância a primeira imagem que tem da cantora Clara Nunes. "Foi no ‘Programa do Chacrinha’. E nunca me esqueci daquela imagem forte", conta o estilista.

Ele só não esperava que, muitos anos depois de ter visto uma das grandes intérpretes da música popular brasileira em um programa de televisão, seria convidado para criar o figurino do musical "Clara Nunes - A tal guerreira", dirigido por Jorge Farjalla, que também assina o texto, com André Magalhães.

ÁLBUNS E COMPACTOS

O espetáculo, com direção musical de Fernanda Maia, fica em cartaz até o final de setembro no Teatro Bravos, em São Paulo, com cinco sessões, de sexta a domingo. Natural de Caetanópolis, cidade localizada entre Sete Lagoas e Paraopeba, Clara morreu muito nova, aos 41 anos, em decorrência de complicações de cirurgia de varizes, no Rio de Janeiro. A artista gravou 16 álbuns de estúdio, 92 compactos simples e uma coletânea.

NO DIRECT

O convite para assinar o figurino deixou Luiz Silva receoso diante do que considerou uma responsabilidade muito grande. "Talvez por ciúmes que outro estilista aceitasse o convite, mesmo com medo, aceitei", disse ele, em entrevista por telefone.

O talento de Luiz já era reconhecido pela produção do musical. É preciso voltar alguns anos para conhecer um pouco mais dessa história. Em 2019, Vanessa da Mata, que tinha referências do profissional, procurou-o com um direct no Instagram.

O primeiro look foi um terno para um programa de televisão. Funcionou tão bem que, na sequência, ela convidou Luiz para fazer o figurino do show "Quando deixamos nossos beijos na esquina". A partir daí, nasceu uma boa relação entre os dois.

DESAFIO

Montar o musical sobre Clara Nunes era, já naquela época, um desejo de Vanessa da Mata. Tanto que a produção recorreu a Luiz em busca de um um look – “um vestido de renda de um ombro só” – para a primeira imagem do musical. Mas veio a pandemia, e os planos do musical foram adiados.

Contudo, a amizade entre o estilista mineiro e a cantora matogrossense seguiu em frente. No ano passado, ele assinou o figurino da capa do CD "Vem doce" e o figurino da turnê. Foi aí que Luiz recebeu o que considerou um dos convites mais desafiadores de sua carreira na moda.

"O (Jorge) Farjalla ligou dizendo que o projeto do musical havia sido retomado e me convidou para fazer o figurino."





PRODUÇÕES INÉDITAS

“Clara Nunes - A tal guerreira” é a estreia de Luiz em musical, mas o nome do estilista é reconhecimento no showbiz brasileiro. Ele já assinou, por exemplo, figurino de Fafá de Belém. No teatro, a primeira vez do mineiro foi na peça "Sem palavras", de Márcio Abreu.

"Sou estilista, não sou figurinista, não estudei figurino", diz, ao justificar a dúvida em aceitar o convite de Márcio para fazer as roupas da peça. Era pandemia e, como ele estava parado, topou. Márcio gostou do trabalho e o convidou para assinar o figurino da peça “Ao Vivo - Dentro da cabeça de alguém", estrelado por Renata Sorrah. “Acho que estou gostando disso”, diz ele, que, se tudo der certo, em 2025 estará em três produções, uma infantil em São Paulo e duas adultas no Rio de Janeiro.

