Em sua terceira edição, “Anoitecer Inhotim” consolidou-se como um dos eventos mais disputados e badalados. No sábado (31/8), 400 pessoas passaram por lá para curtir shows dos Titãs, de Amaro Freitas e de Zé Manoel, coquetel de Agnes Farkasvolgyi e jantar de Mazzô França Pinto.

O mais importante: quem comprou o convite, cujos preços variaram de R$ 8 mil (individual) a R$ 80 mil (mesa para 10 pessoas), colaborou com a arrecadação de fundos do museu. A terceira noite do “Anoitecer Inhotim” arrecadou R$ 3,2 milhões.



• ÚNICO NO MUNDO



A diretora-presidente do Inhotim, Paula Azevedo, reconhece o sucesso do evento que, segundo ela, surpreendeu a todos com experiências únicas. "Demos mais um passo em direção à consolidação do compromisso da instituição com a aproximação da sociedade civil e a democratização do acesso. Para isso, replicamos para o público visitante do domingo (1/9) a mesma programação musical da noite anterior". No domingo, 3.715 pessoas compareceram ao parque. "O Inhotim é patrimônio de todos nós, temos que cuidar desse lugar que é tão único no mundo", afirma.

• PERFORMANCE COMESTÍVEL



Um dos destaques da noite foi o coquetel assinado por Agnes Farkasvolgyi. Desde o início, quando recebeu o convite do produtor do projeto, Paulo Rossi, ela quis oferecer uma performance comestível. "Meu ponto de partida foram os jardins, como os de Inhotim, onde crescem inúmeros vegetais, flores e ervas comestíveis, mas não são reconhecidos por nós como tais. São as Pancs (plantas alimentícias não convencionais). A partir daí, criei um cardápio vegetariano, sustentável, não convencional, que apresentasse uma cozinha de sensações, surpresas e novos sabores." Claro que o público adorou as ideias surpreendentes e deliciosas de Agnes.



• ALQUIMIA



Agnes Farkasvolgyi começou sua alquimia gastronômica com os líquidos “de comer”, seguidos pelos jardins de PANCs empanadas em duas versões e acompanhadas de vinagres – as ovas vegetais de mandioca, quiabo e quinoa, puras ou servidas em canapés; e as duplas: dadinho de tapioca e sagu, cuscuz de milho e pó de pipoca, tofu e edamame. Os pós de pipoca e de mandioca com jaca verde, as gotas de quintessência de canela e manjericão, os cogumelos nas versões capuccino, ceviche e oriental e, por fim, queijos combinados com dois tipos de chocolate Kalapa fecharam o coquetel. "Servir comida é uma das minhas linguagens de arte. Fiquei feliz", diz Agnes.

• AQUARELAS



Inspirada na paisagem do museu ao anoitecer, Tânia Bulhões criou coleção de louças feitas à mão, com sousplat, pratos rasos e de sobremesa, bowl, xícaras de chá e café. A vista aérea de Inhotim foi “transferida” para a louça, com pinceladas aquareladas em tons de verde e azul que remetem ao efeito da noite sobre a vegetação. Quem foi ao evento ganhou um prato de pão com formas orgânicas. A peça não será vendida.