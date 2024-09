O artista paulista Thiago Andreuccetti, que integrou o elenco de “Amaluna” nas turnês do Cirque du Soleil pelas Américas do Sul e do Norte, entre 2018 e 2020, agora pode ser visto com seu espetáculo solo “Ítaca”, sábado (7/9) e domingo (8/9), a partir das 16h, no Centro Cultural José da Costa Sepúlveda, em Sabará, na Grande BH, dentro da programação do projeto Diversão em Cena. A peça estreou há dois anos e, desde então, circula por diversas cidades brasileiras. Com a pandemia, Andreuccetti retornou ao Brasil com o objetivo de produzir uma peça teatral reunindo técnicas de palhaçaria e o Mastro Culbuto – mistura de Mastro Chinês com o que conhecemos aqui no Brasil como João Bobo – em torno da história de um valente pescador que está à deriva no barco Ítaca, no meio do oceano. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos pelo Sympla. A classificação indicativa é 6 anos.

• NA BIENAL

O cantor e compositor Luciano Veloso vai lançar livro e CD autorais na 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, no próximo domingo (8/9). Advogado e servidor público federal de Teresina (PI), Veloso vive em Belo Horizonte há mais de uma década e adotou a capital mineira como lar. A obra "Compositores em destaque – A arte de cantar e encantar" traz a trajetória do artista e suas composições, que refletem a rica e diversificada gama de vertentes da música popular brasileira. Luciano Veloso também se dedica a outras artes, como a poesia e as artes plásticas.

• INTERCÂMBIO

A chef Ju Duarte é a convidada do projeto de intercâmbio promovido pela Casa Bonomi. No menu, ela vai apresentar a Costela de boi curraleiro pé-duro (“costela 8h”, purê de mandioquinha com raspas de limão-capeta, vinagrete de jiló e couve crocante) e, de sobremesa, uma releitura de Um tipo de amor, torta de queijo servida na Cozinha Santo Antônio. O prato de Ju Duarte ficará disponível de 5 a 11 de setembro na Bonomi.



• DISNEY

Clássicos da Disney inspiram o concerto do Coro Madrigale marcado para quinta-feira (5/9), às 20h, no Sesiminas. A regência é do maestro Arnon Oliveira.

• PRIMAVERA NA PRAÇA

A Praça Bagatelle, em frente ao aeroporto da Pampulha, recebe a segunda edição do Festival Primavera na Praça, em 15 de setembro, com shows, oficinas para crianças, performances circenses e praça de alimentação, além da tradicional Corrida da Araujo. Entre as atrações, a Fanfarra Fantasia FM convidará o público a dançar ao som de hits nacionais e internacionais que vão dos anos 1970 a 2010. O grupo Trem dos Onze promete repertório que passa pelo samba e o pagode; a bateria da Bartucada vai tocar vários gêneros musicais em ritmo de samba e axé. A animadora Rúbia Mesquita, as Garotas das Bolhas, com a oficina de bolhas de sabão gigantes, e os artistas da Camarero estão na programação para a garotada.