"Peixes", obra em azulejos, é dos anos 1960 e sofre com ações do tempo

Uma campanha para restauro do painel de azulejos “Peixes”, de Candido Portinari, será lançada pelo Pampulha Iate Clube, no próximo dia 10, no restaurante Abbraccio, do PIC Cidade, na Savassi.

A obra de arte pertence ao clube e está na sede da Pampulha. Composta por 817 azulejos, cada um com 15 X 15 cm, foi executada pela empresa Vitrais Conrado Sorgenicht S.A., de São Paulo, nos anos 1960.



• SOL E CHUVA

Ao longo dos anos, o sol e a chuva provocaram processo de degradação da obra. Segundo o clube, "o ambiente onde o painel está é de exposição direta à variação de umidade, águas pluviais e incidência solar direta, o que causa mudanças de temperatura ao longo do dia. Estes fatores combinados ameaçam a integridade física e estética da obra de arte".

Aprovado pela Lei Rouanet, o projeto, após captação, será executado pela Arara Conservação e Restauro, formada pelos restauradores Julia Cavallieri (BH), Antônio Visco Bruno e Marcelo Sancho (BA), especialistas em azulejaria. O restauro terá duração de aproximadamente 150 dias.



• PELO WHATSAPP

O trabalho será feito pelo PIC em parceria com a APPA – Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes, responsável pela elaboração do projeto. Todos podem participar da campanha Mergulhe Nesta Ideia". No caso dos associados, que podem abater a sua doação no Imposto de Renda, as informações detalhadas podem ser obtidas pelo WhatsApp 31.99767-9970.



• NO FLIPARACATU

A escritora e artista plástica Zackia Daura lança três livros infantis: “O menino e o minhocão”, “A história das três Marias” (5ª edição, com novas ilustrações) e “Menino ou menina”, neste sábado (31/8), no Festival Literário Internacional de Paracatu – Fliparacatu, que vai até domingo (1/9), na cidade do Noroeste mineiro. A programação do festival conta com mais de 60 escritores, entre eles o homenageado Ailton Krenak.



• GENTILEZA

O Festival Verbo Gentileza tem programação confirmada para os dias 7 e 8 de setembro, na Praça Floriano Peixoto. Com o verbo Reconhecer como fio condutor, o evento foca na força feminina. “Diversidade é um dos pilares do projeto, então queremos palco para uma grande cantora delicada e parceira do Verbo Gentileza desde o nascedouro (Fernanda Takai), junto a uma mulher trans (Coral). É um reconhecimento simbólico dessa diversidade”, afirma a idealizadora Patrícia Tavares. Juntas, elas gravaram a música “Serra”, que irão interpretar, além de sucessos das respectivas carreiras.



• TÁBUA DE ESMERALDA

Os 50 anos de um dos discos mais importantes da história da música brasileira também serão celebrados, com todo primor que merece, por BNegão, no festival Sensacional! Domingo (1/9), ele se junta à banda Ponta de Diamante para interpretar “A tábua da Esmeralda”, de Jorge Ben Jor.

O disco foi lançado cerca de seis meses depois do nascimento de BNegão, que também completou 50 anos em outubro de 2023, acumulando longa trajetória no Hip Hop brasileiro. O rapper iniciou sua carreira nos anos 1990, ficando reconhecido com os grandes clássicos de “Usuário”, do Planet Hemp.

No repertório, o disco é tocado na íntegra, na interpretação autêntica do artista que encanta com seu trabalho solo e ao lado do Planet Hemp.