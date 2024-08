Os 60 anos da Associação Mineira de Reabilitação serão comemorados no próximo sábado (31/8), na sede da AMR, no Mangabeiras. A banda Nolli Brothers vai animar a festa. Para o presidente da associação, Sérgio Roberto Belisário, o encontro é uma "oportunidade para celebrar as conquistas alcançadas e reforçar a importância do trabalho colaborativo de toda a família AMR aos nossos pacientes”.

Ao longo dos anos, a AMR coleciona reconhecimentos importantes, sendo considerada a melhor ONG de saúde do Brasil em 2022 e, neste ano, destacada internacionalmente entre as 45 entidades no ranking brasileiro elaborado pelo TheDotGood, uma organização de mídia independente com sede na Suíça, que analisa os impactos locais e globais de ONGs em todo o mundo.



• VULNERABILIDADE SOCIAL

Referência em reabilitação neuromotora, a instituição sem fins lucrativos atende, simultaneamente, cerca de 500 crianças e adolescentes de Belo Horizonte e outras 29 cidades da Região Metropolitana, todas com deficiência física e neuromotora e em situação de vulnerabilidade social.

A AMR conta com profissionais especializados nas áreas de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, musicoterapia, esporte terapia, odontologia, serviço social, neurologia, ortopedia e cirurgia ortopédica.



• NA PRAÇA 7

Finalmente, o Terraço Niê, novo empreendimento do Grupo Marchê, abre as portas ao público, a partir desta quarta-feira (28/8). Com menu do chef Victor Zulliani e coquetéis assinados por Camila Wanderley, o restaurante dançante promete ser o novo ponto de encontro no Centro de Belo Horizonte. Ontem, terça-feira (27/8), Pedro Lobo, sócio do grupo, recebeu convidados para celebrar mais um aniversário.



• EM CENA 1

Confirmada para setembro, a comédia "O caso", com Otávio Muller e Leticia Isnard, e direção de Fernando Philbert, terá duas apresentações no Sesiminas, dias 14 e 15. O texto é do autor e ator contemporâneo francês Jacques Mougenot, o mesmo de “O escândalo Philippe Dussaert”. “O caso” fala de questões contemporâneas, como a incapacidade de se concentrar em meio à avalanche de informações e estímulos e da falta de interesse pelo outro e pelo coletivo.



• EM CENA 2

Espetáculo com a direção mais recente de Fábio Porchat, “Agora é que são elas!”, que estreou em março e coleciona ótimos elogios, tem temporada confirmada em Belo Horizonte para os dias 17 e 18 de outubro, no Cine Theatro Brasil Vallourec.

No palco, as atrizes Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco se dividem em 20 personagens, em nove esquetes escritas por Porchat. Desde, quando estreou no Festival de Curitiba, com temporadas posteriores em Niterói e no Rio de Janeiro, onde ficou quatro meses no Teatro dos Quatro, a peça já acumulou mais de 30 mil espectadores. Na capital mineira, o espetáculo faz parte da programação da 23ª edição do Teatro em Movimento, projeto vitorioso de Tatyana Rubim.