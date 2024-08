Tiradentes, mais charmosa do que nunca, recebe o 27º Festival Cultura e Gastronomia, que neste domingo à noite (25/8) faz uma pausa para retornar no próximo final de semana. O encontro, o mais longevo do setor no país, mostra que as gastronomias de Minas Gerais e da cidade do Porto, em Portugal, compartilham relações que atravessaram séculos. Ontem e sexta-feira, os festins foram o destaque na programação.

CASA INÊS



Na cidade do Porto, a chef Inês Diniz trabalha para manter viva a tradição portuense no seu restaurante Casa Inês, onde os frutos do mar são destaque. Na próxima sexta-feira (30/8), no terceiro festim de Tiradentes, ela vai cozinhar ao lado de Flávio Trombino, um dos chefs mais representativos da culinária mineira tradicional, que comanda o Xapuri, em BH. Ele trará um dos carros-chefes da casa, o arroz preguento com coxa e contracoxa desossadas. Inês vai preparar o rico bacalhau à Gomes de Sá.



BACALHAU E PÃO DE QUEIJO



No festim de sábado (31/8), haverá lugar especial para o bacalhau confitado e costela braseada, o pão de queijo e o arroz-doce, típico de Portugal. O primeiro prato é obra de Vitor Matos, do Restaurante Antiqvvm (Porto), que conta com duas estrelas Michelin. O segundo é de Bruna Martins, que se destaca em Belo Horizonte no comando dos restaurantes Florestal e Birosca. Durante os festins, para o cardápio ficar ainda mais especial, tudo é harmonizado com vinhos das terras mineiras e portuguesas.

Rafael Pires, chef do Mia, restaurante de Tiradentes, com Rogério Sá, chef do português Rogério Redondo, da cidade do Porto, na abertura do festival de gastronomia mineiro Victor Schawner/divulgação

CASA DO PORCO



No espaço Brasa e Lenha, uma verdadeira celebridade da gastronomia brasileira terá destaque no próximo sábado: Jefferson Rueda. Em São Paulo, o chef atrai filas imensas de pessoas ansiosas para conhecer A Casa do Porco, o 27º melhor restaurante do mundo e o quarto da America? Latina, segundo o The World’s 50 Best Restaurants, e o primeiro do Brasil, pelo La Liste. É a segunda vez que o chef desembarca em Tiradentes. Desta vez, com um prato que raramente faz na capital paulista: porco San Zé. Com pele crocante e carne macia, o porco é assado por oito horas.

ESPAÇO DEGUSTAÇÃO



Devido à disponibilidade de lugares, os jantares são para público mais restrito. Mas é possível experimentar sabores típicos do Porto no Espaço Degustação, cuja programação é gratuita. Inês Diniz estará lá no sábado (31/8), com uma tradição da cidade portuguesa: francesinha, um farto sanduíche de pão bijou com salsicha, linguiça, bife e bastante queijo. No domingo (1º/9), Vitor Matos compartilhará preciosidades da cozinha do Antiqvvm. No final, claro, o público poderá degustar tudo.