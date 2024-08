Com medalha de ouro lhe garantindo o título de melhor cerveja do mundo na categoria session IPA, a Cervejaria Albanos atinge a marca de 40 premiações nacionais e internacionais. A mais recente veio no World Beer Awards, um dos principais concursos de bebidas do mundo, cuja final foi realizada em Norwich, Inglaterra. O rótulo é marcado pelo corpo muito leve, teor alcoólico baixo e sabor em que se destaca o amargor dos lúpulos, de características cítricas. A Session IPA não foi a única mineira produzida pela Cervejaria Albanos, a subir no pódio. A medalha de prata ficou com a Albanos Brown Ale, na categoria american brown ale; bronze, para Albanos Pale Ale, na categoria brazilian pale ale, e Albanos 1870, dark lager.

• MUITA HISTÓRIA

O título de melhor do mundo não é novidade para a cervejaria mineira. Há três anos, a Albanos Accidentally Sour – Brown foi eleita na categoria sour and wild beer oud bruin. O World Beer Awards, que seleciona as melhores nos estilos internacionais – IPA, stout e sour –, foi liderado pelo crítico de cerveja Pete Brown. Desde o final dos anos 1990, a marca Albanos faz história em Belo Horizonte, recebendo por 30 vezes consecutivas o título de melhor chope da cidade. Atualmente, conta com 45 rótulos, realiza o projeto de expansão da fábrica no Jardim Canadá, terceirizou a produção em São Paulo e implanta projeto-piloto na nova unidade do Bar do Lopes, na Savassi.

• BEM-ESTAR



Já começaram as obras da Casa Riuga, restaurante dos chefs Carolina Elias e Pedro Paulo que vai funcionar na Savassi, próximo à Praça da Liberdade. O projeto é da arquiteta Roziane Faleiro. Primeiramente, o público conheceu o casal pelo serviço de delivery. Com a boa receptividade, os dois lançaram o sonho maior: o restaurante. O nome da casa se inspira no conceito dinamarquês hygge, que remete a conforto e bem-estar. A proposta da Riuga é oferecer uma experiência gastronômica acolhedora e de alta qualidade. Pedro Paulo começou sua carreira no Senac São Paulo e acumulou vivências em casas como Dalva e Dito, Kebab Salonu e no restaurante 108, do grupo Noma, em Copenhagen, na Dinamarca. Carolina Elias, formada pela Le Cordon Bleu, trabalhou nos renomados restaurantes paulistanos Nelita, Cais e Pasta Shihoma. A partir desta semana, a dupla começa a compartilhar um diário da obra no Instagram (@casa.riuga).

• TIRA O PÉ DO CHÃO



Lelo Lobão, fundador do Baianeiros e ex-baixista do Chiclete com Banana, comemora seu aniversário com o tradicional evento “Lelo folia”, que chega à sétima edição no sábado (24/8), na Krug Biergarten (Krug Bier), no Jardim Canadá, em Nova Lima. Além do Baianeiros, vão animar a festa RDS, Esquecidos do Rock e DJ.

• CIRCO & POESIA



A escritora Andreia Donadon Leal marcou para setembro, na sede da Casa de Cultura – Academia Marianense de Letras, o lançamento de “Saltimbancos – A arte circense em poesia minimalista”. A renda obtida com a venda dos livros será revertida para a Casa de Cultura.