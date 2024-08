Mineiro que gravou com Silvio diz que apresentador era alto, imponente e parecia ser mais jovem do que a idade que tinha

Ficar cara a cara com Silvio Santos era sonho de muitos, mas sorte de poucos, como o empresário mineiro Breno Maia Mascarenhas, de 36 anos. Há 17 anos, ele participou do programa "Tentação", no lugar da avó, Margarida. "Ela era uma fã fervorosa do Silvio Santos.

Pagava o carnê do Baú da Felicidade em dia e trocava seus prêmios por eletrodomésticos, na loja do Baú, no Centro de BH. Um dia, para sua imensa alegria, foi sorteada para participar do programa. Minha avó estava radiante com a oportunidade de conhecer o ídolo de uma vida inteira", conta.

Mas um detalhe mudou a história. "Meu avô, Maia, sempre fiel ao lado da minha avó, disse a ela: ‘Quando nos casamos, prometemos estar juntos na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Se você for, eu também devo ir”. Mas a produção do programa permitia apenas uma pessoa e assim Breno assumiu o lugar da avó.



• CAFÉ DA MANHÃ

O neto de Margarida e Maia ainda se lembra com nitidez do encontro com o apresentador. "Quando cheguei ao aeroporto, um ônibus nos aguardava, junto com outros sortudos que também participariam do programa. Fomos acomodados em um hotel excelente, e a expectativa só aumentava. Na manhã seguinte, todos se reuniram para o café da manhã. Tudo estava perfeitamente organizado, e o ônibus já nos aguardava na porta para nos levar ao SBT, em Osasco. A viagem foi longa, mas a emoção só crescia", conta.



• GRANDE MOMENTO

Ao chegar aos estúdios do SBT, Breno viu pela janela do ônibus o extenso gramado onde as pegadinhas e brincadeiras do “Domingo Legal” eram realizadas.

"Era como se estivesse entrando em um mundo mágico. Fomos direcionados a uma sala para aguardar o início do programa. Antes, nos levaram ao refeitório para almoçar. Lá, tive a surpresa de ver todos os artistas do SBT almoçando como pessoas comuns, sem a pompa das telas".

Ele almoçou sentado ao lado de Scheila Carvalho. Do refeitório foram levados para o estúdio. "Eu me perguntava se Silvio apareceria antes do programa começar para nos cumprimentar, mas soube que só o veríamos na hora da gravação. Ainda assim, estava feliz.



Quando finalmente entramos no estúdio, lembro-me do responsável nos informando que Silvio fazia questão que todos entrassem maquiados, com uma boa aparência. Fomos para a área de camarim, onde ficavam as maquiadoras, e sentei ao lado de Helen Ganzarolli, simpática e atenciosa. Recebi um pouco de pó e base no rosto e estava pronto para o grande momento".



• LOMBARDI E ROQUE

Breno se lembra de que o estúdio era enorme. "Havia várias televisões para acompanharmos o programa sendo gravado, e quando chegou a nossa vez, passamos por uma enorme porta laranja e, de repente, lá estava eu, dentro de um estúdio de gravação de televisão, com todas aquelas luzes e a voz inconfundível de Silvio Santos no microfone", recorda.

"Silvio era uma figura icônica, radiante e imponente, com uma presença que brilhava. Ele estava com 77 anos, mas parecia muito mais jovem, sua aura era algo especial". Breno ainda viu Lombardi, braço direito de Silvio, e o assistente Roque.



• RODA PEÃO

"Quando finalmente foi minha vez, fiquei ao lado do Silvio, literalmente ombro a ombro. Ele era muito mais alto do que eu imaginava. Estava com um terno preto impecável, e suas mãos, grandes e cheias de anéis, eram marcantes. Naquele momento, eu tinha certeza de que ele me escolheria, mas acabou escolhendo um colega de grupo. Nosso peão teve um número baixo sorteado e acabamos perdendo, sendo enviados para dentro da cabine. Mesmo assim, a experiência foi extraordinária, afinal tinha conhecido Silvio Santos e participado de um programa de televisão. Estava em êxtase".

Confira o vídeo de Breno no programa:



Antes de sair do estúdio, ele viu a vaga do carro de Silvio, um Honda Accord preto, que ele mesmo dirigia todos os dias, com seu nome escrito no chão e uma estrela emoldurando a vaga. "Não ganhei o programa, mas ganhei uma experiência única e inesquecível de conhecer o homem que revolucionou a TV brasileira. Ele se foi, mas Silvio Santos vem aí, sempre, nas memórias de cada um de nós."