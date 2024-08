O SBT suspendeu sua programação neste sábado (17/8) no intuito de apresentar especiais sobre a trajetória de Silvio Santos, que morreu aos 93 anos, devido a uma broncopneumonia adquirida depois de ter contraído H1N1. A suspensão da programação foi confirmada pela emissora e é por tempo indeterminado.

Entre os programas cancelados, devem estar os especiais de aniversário do SBT dentro do “Programa Silvio Santos” e do “Domingo Legal”, que iriam ao ar neste domingo (18/8), data em que a emissora completa 43 anos. Internamente, não se tem detalhes de como serão os próximos dias. A ordem é manter as homenagens ao apresentador e a cobertura jornalística que tem sido realizada ao longo deste sábado, com o revezamento de artistas e jornalistas. Ela deve durar, ao menos, por todo o final de semana.

SHOW DE CALOUROS

Comandado por Patrícia Abravanel desde 2020, o Programa Silvio Santos de amanhã iria ao ar com a participação de convidados que marcaram a história do SBT. Entre eles, Sônia Lima, Sérgio Mallandro, Flor Fernandez, Décio Piccinini, Mara Maravilha e Leão Lobo. Eles chegaram a gravar um quadro do tradicional "Show de Calouros" avaliando o recente júri formado por Victor Sarro, Aretuza Lovi, Aline Mineiro, Felipeh Campos e Xaropinho.

Também neste especial, músicos do “Jô Onze e meia” (Chiquinho Oliveira, Derico Sciotti e Osmar Barutti) disputaram o “Qual é a música” com a banda Ultraje a Rigor, que atualmente faz parte do elenco de “The noite com Danilo Gentili”. Matheus Ueta, que interpretou Kokimoto Mishima, e Jean Paulo Campos, que deu vida a Cirilo na novela “Carrossel”, participaram do quadro “Jogo das 3 Pistas”.

No “Domingo Legal”, com Celso Portiolli, foi gravado uma disputa de Cynthia Benini, Gilmelândia, Yudi Tamashiro contra André Vasco competindo com Igor Guimarães, Tiago Barnabé, Juliana Oliveira e Milene Pavorô.

Por ordem de Silvio Santos, SBT não tinha qualquer material prévio sobre a sua morte. O apresentador era bastante supersticioso e tinha muitas manias. Uma delas era acreditar que ter um obituário pronto para alguma eventualidade poderia trazer mau agouro e azar para a sua vida.

Silvio Santos, dono e apresentador do SBT, morreu neste sábado (17), aos 93 anos. Também empresário, ele estava internado na UTI do hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele deixa a esposa, Íris, e as filhas Cíntia, Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata, além de 13 netos.

