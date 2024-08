Em meio às homenagens – e também muitas críticas ao comportamento de Silvio Santos – nas redes sociais, a publicitária e apresentadora do "Hoje tem Podcast", Leila Germano, fez uma série de publicações no X (antigo Twitter) contando “o que viu de perto” do apresentador, que morreu neste sábado (17/8), aos 93 anos.

Leila fez parte do auditório do Programa Silvio Santos desde 2013 e escreveu que Silvio Santos tinha um carinho especial com a plateia. Ele dava contribuição financeira para quem fosse assistir ao programa, mandava um ônibus buscar e levar todos do auditório para casa e ainda se preocupava com o bem-estar das pessoas.

“Ele realmente valorizava o público”, escreveu Leila. “Ele se metia no meio da plateia e dizia pra todos antes do programa começar ‘Chegaram bem? Vocês estão alimentadas? Vocês receberam? Muito obrigada por estarem aqui e tirarem o tempo de vocês pra estarem aqui’”, escreveu a publicitária em seu perfil.

De acordo com o relato, Silvio sabia que a maioria de seu auditório era formado por mulheres desempregadas e, justamente por isso, fazia os anunciantes cederem seus produtos para que a produção do SBT montasse kits de lanches para as pessoas comerem lá e levassem para casa. Tinha refrigerante, sanduíche de presunto e queijo, achocolatado e bombons.

Aviãozinho de dinheiro

“O aviãozinho (de dinheiro) que ele jogava era um mockup de papel envolto em durex, pra dar firmeza. Quem pegasse, iria pra fora do estúdio trocar por uma cédula naquele valor, numa barraquinha de dinheiros. Tipo quermesse… Quem pegasse o aviãozinho por estar sentado perto do corredor (tinha mais chances pq ele jogava mais pro centro) precisava se levantar e sentar na ponta da lateral, e todos se moviam mais pro centro, pra dar chance pras outras pessoas. Ideia dele isso”, escreveu.

Silvio também costumava perguntar o nível de instrução das pessoas, explicando que algumas brincadeiras exigiam certo grau de conhecimento e informação. “Eu vi com meus próprios olhos ele pedindo pra desligarem as câmeras e falando no off: ‘quem aqui tem ensino fundamental e médio?’”, contou Leila.

“(Ele) falou na hora que, se a pessoa não soubesse as respostas, o povo da internet poderia ficar caçoando. Então ele prometeu que haveriam (sic) outras brincadeiras. Pediu desculpas por isso (e disse que) depois faria brincadeiras pra todos participarem”, disse.

Silvio Santos morreu neste sábado (17/8), em decorrência de uma broncopneumonia adquirida depois de ter contraído H1N1. Conforme boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, a hora da morte foi por volta das 4h50. O apresentador estava internado desde o início do mês. Silvio Santos deixa a esposa, Íris, e as filhas Cíntia, Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata, além de 13 netos.