ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O SBT não tem nenhum material antecipado sobre a vida de Silvio Santos, que morreu neste sábado (17/8). A ordem foi do próprio dono da emissora, que era bastante supersticioso e tinha muitas manias. Uma delas era acreditar que ter um obituário pronto para alguma eventualidade poderia trazer mau agouro e azar para a sua vida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A ordem era expressa para o jornalismo da emissora não ter qualquer arquivo com a retrospectiva da sua vida. Por causa disso, o SBT não abriu plantão para noticiar a sua morte. A emissora seguiu sua programação normal ao exibir o desenho Scooby-Doo. Globo e Record abriram plantões para exibir homenagens a Silvio.







O SBT só entrou ao vivo às 11h30, com um boletim comandado por Simone Queiroz. "Nós interrompemos a programação só agora porque estamos administrando a nossa dor. Estamos dando uma notícia que nunca desejamos dar", disse a apresentadora, emocionada.





Todo o jornalismo da empresa foi convocado pela manhã para começar a preparar um material para exibição ao vivo durante todo este sábado, além de uma edição especial do SBT Brasil, que será comandado por César Filho.





Silvio Santos, dono e apresentador do SBT, morreu neste sábado (17/8), aos 93 anos. Também empresário, ele estava internado na UTI do hospital Albert Einstein, em São Paulo.





"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria", disse o SBT na nota publicada nas redes sociais.





"Para nós, Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em paz, que você sempre será eterno em nossos corações", conclui a nota.