A apresentadora e atriz Maísa Silva lamentou a morte de Silvio Santos nas redes sociais. Em um texto emocionante, ela relembrou os anos que viveu ao lado do empresário e o agradeceu pela oportunidade de estrear na tevê brasileira: "Nem nos meus melhores sonhos poderia imaginar que um dos maiores comunicadores da história da nação seria meu patrão. Muito menos que ele teria um coração corintiano... e que seria o SILVIO SANTOS."

"Com o Silvio eu me sentia livre pra ser como eu não era em nenhum outro lugar, aprendi a valorizar a plateia, respeitar o público e a fluir com espontaneidade. O Silvio fazia nossa diferença de idade desaparecer por algumas horas naquele palco e isso foi um presente do qual eu só me dei conta aos 10", escreveu Maisa.





















Hoje com 22 anos, Maísa é um ícone da TV por conta do tempo em que comandou os programas do SBT. Ela apresentou o Carrossel Animado quando ainda era uma criança e ganhou o carinho do público por conta de seu carisma. Na emissora, ela também fez parte do elenco da novela Carrossel e Carinha de anjo.

"Em diversas oportunidades, a apresentadora demonstrou o carinho e amor que sentia por Silvio Santos. As lições eram no palco e nos bastidores e seguem comigo aonde quer que eu vá. Obrigada Silvio, por nos ensinar a importância de transmitir alegria pro povo brasileiro. Eternamente grata por tudo o que transformou na minha vida. Com muito amor e saudade, Maisa."