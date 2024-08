SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Eliana falou ao vivo durante o Jornal Hoje sobre a morte de Silvio Santos e caiu no choro. O apresentador morreu neste sábado (17), aos 93 anos, em São Paulo.





A apresentadora trabalhou durante 22 anos no SBT e, visivelmente emocionada, relembrou sua relação com Silvio. "É um momento muito difícil para mim. Vivi 22 anos no SBT, na primeira fase trabalhando com o público infantil, e 15 anos dividindo os domingos com esse ícone da televisão brasileira. Eu perco um mestre e o Brasil fica órfão do maior comunicador da televisão, sem dúvida alguma".





Questionada por Cesar Tralli, Eliana definiu Silvio como um mestre em sua vida. "Um professor, um mestre, um pai da televisão porque me aconselhou muito, muitas vezes. Um profissional que eu aprendia muito vendo, observando, muito amoroso, com todos, não só comigo. [...] Foi uma pessoa que me deu a oportunidade de ser quem eu sou hoje como comunicadora. Toda vez que vem a tristeza, eu preciso lembrar que ele era só alegria. Silvio Santos deixa um legado de alegria, de um domingo solar, feliz, e sem dúvida alguma foi e sempre será, um grande mestre. Sou muito grata a ele e sempre serei".





A artista relembrou o cuidado de Silvio com seu público. "Não haverá nenhum Silvio Santos nunca mais, e que bom que eu tive o privilégio de poder viver alguns momentos com ele, nos bastidores, em cena... Ele era muito observador, ele gostava de gente, do público dele. É a única emissora de TV que tinha um departamento totalmente focado para cuidar do cabelo e maquiagem das colegas de trabalho. Então, antes delas entrarem em cena, no auditório, elas passavam pela maquiagem, cabeleireiro, porque ele queria que elas estivessem se sentindo bem. Esse lado humano dele era muito presente em toda TV".





Eliana citou como eram suas conversas com Silvio e sua presença em diferentes áreas do SBT. "Nossas conversas eram breves, não eram muito longas. Ou por telefone, ou nos bastidores do programa dele quando eu ia participar. Ou, em alguns momentos de renovação de contrato, a gente sempre se encontrava. Sim, ele era muito presente em todas as áreas da TV, por isso sempre disse que a alma do SBT sempre foi o Silvio Santos, e sempre será".