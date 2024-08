ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Cantor favorito de Silvio Santos e seu grande ídolo na música, o cantor Julio Iglesias lamentou a morte do apresentador neste domingo (18/8). Julio chamou Silvio de "grande amigo".





"Hoje morreu um amigo meu de alma. Silvio Santos, a quem eu admirava muitíssimo, um grande criador brasileiro que eu adorava", afirmou o cantor nas suas redes sociais no domingo (18).





"Meu querido Silvio, descanse em paz e leve o carinho de milhões e milhões de pessoas. Milhões que sentem a dor da sua morte. Eu especialmente, quero que te digam no céu o grande carinho que tenho por você. Até sempre, Silvio", disse Julio.





Julio Iglesias era o cantor favorito de Silvio, junto com Roberto Carlos. Em seu carro, Silvio tinha fitas e CDs de Julio Iglesias para ouvir sempre que possível antes de gravar seu programa no SBT. Ambos conversavam por telefone frequentemente.

Por causa da idolatria que tinha com Julio Iglesias, Silvio Santos ordenava que as canções do cantor embalassem as danças do programa "Em nome do amor", um de seus clássicos do domingo nos anos 1990.





Silvio Santos, dono e apresentador do SBT, morreu neste sábado (17/8), aos 93 anos. Também empresário, ele estava internado na UTI do hospital Albert Einstein, em São Paulo.

SBT agradece

"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria", disse o SBT na nota publicada nas redes sociais.





"Para nós, Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em paz, que você sempre será eterno em nossos corações", concluiu a nota.