O 4º Festival Figa se despede neste sábado (17/8) do Parque do Palácio das Mangabeiras, reunindo um grupo de chefs cuja estrela é Leo Paixão, que promete surpreender o público com a mistura das cozinhas mineira e asiática. Vai preparar okonomiyaki de barriga de porco defumada e pão de queijo parmesão com porco teriyaki, entre outros mix inusitados. A relação dos chefs inclui também Kátia Barbosa, Pedro Frade, Rodolfo Mayer e Sofia Marinho.

A curadoria é do chef Jorge Ferreira. Inspirado na cozinha de Minas Gerais, ele pediu que nas receitas sejam usados pelo menos dois ingredientes reconhecidos como de origem mineira. Para animar a festa, a trilha sonora ficará a cargo da banda Cash, Off White, Baile do Maguá, Velvet Band, Gupe, Classic e DJ Nezt.

• VINHOS E GASTRONOMIA



Tem espaço novo surgindo na Savassi. Com o Cabernet Butiquim assumindo a operação do restaurante da Rex Bibendi, o espaço da distribuidora de vinhos será transformado em destino gastronômico, unindo alta gastronomia e vinhos de qualidade. O projeto prevê dois balcões, chamados cozinha de balcão, onde clientes poderão sentar-se de frente para os cozinheiros e acompanhar o preparo dos pratos.

A adega, com rótulos de renome ao lado de vinhos mineiros em alta no mercado, será realocada para o segundo andar.

• DE VOLTA AO FUTURO



Sucesso do início da década de 2000, o “Almanaque anos 80” (Editora Agir), que vendeu 150 mil exemplares, ganha edição especial e ainda mais deliciosa de ler, que chega às livrarias em setembro. Entre as novidades está o prefácio escrito pelo cantor, ator e jornalista Leo Jaime, astro do BRock oitentista. A edição, com capa dura e oito capítulos, revisita episódios de “Armação ilimitada” e a histórica derrota da Seleção Brasileira na Copa de 1982. O Rock in Rio, que comemora quatro décadas, ganha destaque, assim como os primeiros músicos que tocaram no festival. O almanaque é um mergulho na TV, no cinema e na cultura pop daquela época.



• DIVERSÃO EM CENA



A curitibana Cia. do Abração está de volta a Minas. Depois da premiada peça “Clarice matou os peixes”, inspirada no livro de Clarice Lispector, que fez temporada em BH no ano passado, a trupe vai se apresentar em Sabará a convite do projeto Diversão em Cena. A sessão de “Estórias brincantes de muitos paizinhos” está marcada para 28 de agosto, uma quarta-feira. Dando continuidade à pesquisa do coletivo sobre as primeiras relações do ser humano, três personagens buscam um pai. Nesta história de afeto e respeito à diversidade em um mundo “bagunçado”, há várias figuras paternas, do pai biológico ao adotivo. O espetáculo faz única apresentação às 14h30, no Centro Cultural José da Costa Sepulveda, com entrada franca.



• ROCK IN RIO, UAI



Se depender da procura por passagens para o Rio de Janeiro em setembro, mês do Rock in Rio, os mineiros farão bonito no festival. Segundo levantamento do Kayak, principal buscador de viagens do mundo, Belo Horizonte é a primeira no ranking de demanda de passagens áereas no período de 12 a 24 de setembro com destino à Cidade Maravilhosa. Houve aumento de 192%, em relação ao mesmo período do ano passado. Em tempo: o Rock in Rio é evento bianual