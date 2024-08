Com 100 milhões de discos vendidos, Dionne Warwick vai cantar em BH no dia 25 de outubro





Oito anos depois de seu último show em Belo Horizonte, a cantora norte-americana Dionne Warwick estará de volta à capital. Em outubro, ela vem ao Brasil com a turnê “One last”, que terá única apresentação no dia 25, no BeFly Minascentro. São Paulo e Rio de Janeiro estão no roteiro da diva, que é prima de Whitney Houston (1963-2012).

Aos 83 anos e cinco vezes vencedora do Grammy, Dionne foi homenageada pelo Rock & Roll Hall Of Fame por sua influência na música mundial. Em dezembro de 2023, a cantora foi uma das cinco personalidades escolhidas para o Kennedy Center Honors, por sua contribuição para a cultura americana. No repertório do show, That's what friends are for”, “I'll never love this way again” e “Heartbreaker”, entre outros hits.



• COMEMORAÇÃO



Com o lançamento do livro “Produção cultural pelo afeto”, no Teatro da Cidade, o Instituto Abra Palavra comemorou o título de 1º Pontão de Cultura com atuação nacional nas áreas de literatura e leitura. A obra foi escrita pelos fundadores da instituição, a produtora cultural e contadora de histórias Aline Cântia e o músico e gestor cultural Chicó do Céu. A diretora de teatro Cida Falabella assina o prefácio do livro. A noite foi marcada por sessão de autógrafos e brinde aos 13 anos do Abra Palavra.

Chicó do Céu, Aline Cântia, Cida Falabella, Fernando Chagas e André Curvello em lançamento de livro, no Teatro da Cidade Igor Cerqueira/Divulgação



• BATE-PAPO



A arquiteta Rafaela Bruna promove nesta quarta (14/8) e quinta-feira (15/8), em seu ambiente na Casacor Minas – a Cozinha Ítalo-Mineira –, bate-papo com Bianca Ladeia, autora do livro “Marca pessoal de impacto: Para quem quer mudar o jogo e começar a escolher os seus clientes, negócios e parceiros por meio da sua reputação”. Fundadora do método BL Gestão de Imagem e Posicionamento e especialista em gestão de marca pessoal e posicionamento estratégico, Bianca esteve em primeiro lugar na lista geral e de negócios da PublishNews, no ranking de livros mais vendidos do Brasil.



• “SOU”



A cantora Regina Souza marcou para a próxima sexta (16/8) o lançamento nas plataformas do álbum “Sou”, com produção musical e arranjos de Fejuca e Ricardo Gama. As três primeiras faixas (“Vista seu santo” e “Por você”, ambas de Regina, e “Quero andar com você”, parceria com Zeca Baleiro) chegaram ao streaming em maio, junho e julho, antecipando o repertório de “Sou”.



• GRATUITO



Treze espetáculos inéditos em Belo Horizonte, sendo duas estreias (“Traços” e “Eu vi uma flor no deserto”) e uma pré-estreia (“Monga”), fazem parte do Festival Acessa BH, que será realizado em setembro no Centro Cultural Unimed-BH Minas, Funarte MG, Palácio das Artes, Palácio da Liberdade, Sesc Palladium e Teatro Raul Belém Machado. O evento contará com artistas consagrados, como Letícia Sabatella e Daniel Dantas, que apresentarão “Ilíada de Homero cantos I e XX”. O maestro e pianista João Carlos Martins vai tocar com a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais em 6 de setembro, no Palácio das Artes. Com entrada franca, o festival vai oferecer recursos de acessibilidade.