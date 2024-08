Sexta-feira (16/8)

O fim de semana começa com as cores do arco-íris e clima internacional. BH recebe nesta sexta, no Complexo Cento e Quatro (Praça Rui Barbosa, 104, Centro), a Tokka, badalada festa LGBTQIA+ de São Paulo, que comemora sete anos na edição especial em parceria com a Drop Dance Society, de Barcelona. Vão animar a pista Mona Lee, DJ residente na cidade catalã, e os colegas Caio Duarte, Elam, Clau e Vini Santiago. Ingressos custam R$ 60, à venda na plataforma Sympla.

Sábado (17/8)

Ver Tizumba no palco é sinônimo de festa. No espetáculo que marca os 50 anos de carreira dele, então, a alegria é ainda maior. “Herança”, que está na programação do Palco Giratório 2024, tem sessão sábado, às 20h, no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Tizumba dividirá o palco com a filha Júlia, o amigo Sérgio Pererê e a irmã, Rosa Moreira. Grace Passô dirige “Herança”. Ingressos custam R$ 20 e R$ 10, à venda na plataforma Sympla.



Domingo (18/8)

Pimpa, personagem do imaginário infantil italiano, dá adeus a BH. Domingo (18/8) é o último dia da exposição inspirada na cadelinha criada pelo cartunista Altan, na Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade, 10, Funcionários). Desenhos, textos, barco, varas de pescar e máscaras de carnaval estimulam a interação de crianças e adultos com Pimpa, famosa pelas bolinhas vermelhas em seu corpo. Há um espaço só para o visitante criar os próprios desenhos. Das 10h às 18h, com entrada franca.



Segunda-feira (19/8)

“Os bruzundangas” também se despede de BH. Segunda-feira é o último dia para ver a adaptação teatral do livro de Lima Barreto. Com direção de Dani Ornellas e Renato Carrera, a comédia satiriza o comportamento do brasileiro no início da Primeira República, com direito a números de vedetes e canções. A última sessão será às 20h, no CCBB (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). Ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na bilheteria e no site do centro cultural.



Terça-feira (20/8)

Projeto mais longevo do audiovisual na cidade, a 24ª Mostra de Cinema Curta Circuito faz a quarta sessão da temporada de 2024. Na terça, às 19h, no Cine Humberto Mauro (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro), serão exibidos “A entrevista” (1966), curta dirigido por Helena Solberg, conhecida como a única diretora mulher do Cinema Novo, e o longa “Cristais de sangue” (1977), de Luna Alkalay. Este filme, que ficou 20 anos inacessível ao público, está de volta em cópia restaurada. Luna participará de bate-papo com a crítica Karla Holanda, o pesquisador Felipe Abramovictz e o público. Entrada franca, com retirada de ingressos na bilheteria a partir das 18h.



Quarta-feira (21/8)

Rivalidade entre brasileiros e argentinos, só no campo. A música do país de Messi será reverenciada na quarta-feira, às 20h, em “Noites argentinas”, no Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Em cena, as solistas Andreia de Paula e Bárbara Brasil, além do tenor Gustavo Eda, atualmente cantor fixo do elenco do Teatro Trier, na Alemanha. A regência será de Hernán Sánchez Arteaga. No programa, a estreia no Brasil de “Magnificat”, peça de Martin Palmieri; “Misa criolla”, de Ariel Ramirez; e releituras de clássicos de Astor Piazzolla. Ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na bilheteria e na plataforma Eventim.

O pianista Clóvis Aguiar, o contrabaixista Milton Ramos e o acordeonista Célio Balona estão à frente do Projeto Brasil Carol Reis/divulgação



Quinta-feira (22/8)

O pianista Clóvis Aguiar, o contrabaixista Milton Ramos e o acordeonista Célio Balona serão a atração de quinta-feira, às 20h, da Casa Belloni (Avenida João Pinheiro, 287, Centro). O trio lançou o disco “Projeto Brasil de Antônio a Zé Keti” (2006) e o DVD “Projeto Brasil” (2007). O repertório reúne músicas Tom Jobim, Edu Lobo, Cartola, Chico Buarque, Villa-Lobos, Noel Rosa e Astor Piazzolla, entre outros. Ingressos custam R$ 60, à venda na plataforma Sympla. Reserva de mesa, sujeita a lugares compartilhados, pode ser feita após a compra, pelo WhatsApp (31) 98495-5337.