O Oscar pode estar, por enquanto, longe da realidade do audiovisual de Minas Gerais, mas isso não quer dizer que o mineiro não seja lembrado na maior festa do cinema mundial. Alfredo Alves, CEO da produtora Na Era da Tela, foi anunciado como um dos integrantes da comissão responsável por escolher o longa brasileiro que vai disputar vaga na lista dos concorrentes à estatueta de melhor filme internacional. "É uma honra enorme estar neste grupo, estou ciente da grande responsabilidade", disse Alfredo à coluna. Em 23 de setembro, será conhecida a produção nacional que brigará por uma chance na 97ª premiação do Oscar. A comissão de seleção é composta por 25 membros titulares, sendo 21 eleitos em votação entre os sócios da Academia Brasileira de Cinema e Artes Visuais e outros quatro indicados pela diretoria da instituição.



• LITERATURA

"À sombra de Fausto”, livro do professor de literatura belo-horizontino Nelson Ricardo Reis, tem data marcada de lançamento para 31 de agosto, na Livraria Quixote. A trama acompanha um jovem professor de literatura e aspirante a escritor que, em sua primeira visita à Europa, envolve-se com Arimã, um misterioso personagem. O roteiro do livro e as cidades pelas quais os personagens passam se baseiam na viagem que o autor fez pela Europa, sua estreia no Velho Continente. Nelson Ricardo Reis afirma que algumas passagens do livro realmente aconteceram, não são fruto de sua imaginação.

Leia também: Cabernet Butiquim, na Casa Cor, tem novidades no cardápio e nos vinhos

• NA PRIMAVERA

Para a turma que já passou dos 40 e tantos, em 21 de setembro, início da primavera, tem "Dancing days party", no Círculo Militar. Mesas e convites individuais já podem ser adquiridos na plataforma Sympla.

E mais: Praça Sete ganha novo restaurante

• TIM-TIM, VENTURINI

Flávio Venturini comemorou em julho seu aniversário de 75 anos. O presente mais bacana que o músico mineiro ganhou veio da Vinícola Buffon, no Rio Grande do Sul. Depois de quase três anos de pesquisa, a empresa lançou o vinho batizado com o nome do compositor – um blend elaborado com três uvas: marselan, petit verdot e tannat. A edição limitada é numerada, com rótulo do artista plástico Fernando Pacheco. Por oito meses, alto-falantes pregados nas barricas de madeira tocaram a música “Noites com sol”, faixa do disco homônimo de Flávio lançado há 30 anos.

Leia: Aeroporto em Sete Lagoas é aposta para aviação executiva na Região Central

• CANTO CORAL

Até domingo (18/8), 23 corais de cidades de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará estarão reunidos em Caxambu, no Canta Brasil 2024. Na abertura, hoje (15/8), no Centro de Convenções do Hotel Glória Caxambu, haverá tributo a dona Doca, mãe do maestro José Henrique Martins (Zeca), idealizador do evento. Um dos pontos altos do Canta Brasil será o cortejo com todos os corais pelas ruas do Centro da cidade, marcado para sábado (17/8). O encerramento, no dia seguinte, ocorrerá no Parque das Águas.