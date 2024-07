Perspectiva do Terraço Niê, restaurante que será aberto em agosto no alto do P7 Criativo

Aos poucos – que bom que, mesmo lento, exista esse movimento –, o Centro da capital mineira vai sendo (re) descoberto. Em agosto, a Praça Sete ganha o Terraço Niê, no alto do P7 Criativo.



O espaço, que tem à frente o grupo que comanda o Montê e o Complexo CentoeQuatro, terá menu assinado pelo chef Victor Zulliani e coquetéis por Camila Wanderley. O projeto é do arquiteto Will Lobato.



• BRAIN CONNECTION



O maior congresso internacional de educação, Brain Connection, chega à nona edição e será realizado na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no Recife, de 29 de outubro a 1° de novembro, contando com versão estendida e completamente on-line em 10 de novembro. Brain Connection é um projeto original europeu, do ERASMUS+, idealizado no Brasil pela mineira Ângela Mathylde Soares, PHD em neurociências e pedagogia, psicanalista, psicopedagoga e professora. Ângela é uma das grandes referências educacionais no Brasil. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site brainconnection.com.br, inclusive para submissão de trabalhos científicos.



• SESSÃO EXTRA



Queridinhos da criançada, os detetives do Prédio Azul farão breve passagem por Belo Horizonte. Faltando pouco mais de um mês para “D.P.A. A peça 2 – Um mistério em Magowood”, que ficará em cartaz no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes em 31 de agosto e 1º de setembro, a produção abriu sessão extra. Serão duas por dia, sábado e domingo, às 14h e às 17h. O espetáculo chega a BH com o elenco original da TV. Os detetives Max (Samuel Minervino) e Zeca (Stéfano Agostini) ganham a companhia da nova detetive da capa vermelha, Mel, interpretada por Emilly Puppim. A investigadora estreante chegou à série na segunda parte da 18ª temporada e já está convocada para sua primeira missão no teatro.



• CLIMA OLÍMPICO



Desde ontem (26/7), o beach club Tropik será a Casa dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro. A iniciativa é parceria entre o Hotel Fairmont, a Embaixada da França e o Consulado Geral francês. Três telões vão transmitir todas as modalidades esportivas. Para acompanhar, delícias do chef Jérôme Dardillac.