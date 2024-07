Projeto do novo Catharina, que funcionará no Buritis, é inspirado na própria trajetória do buffet

Até 31 de julho, o Buffet Catharina fecha as portas no endereço onde funcionou por 30 anos, na Avenida Raja Gabaglia, no Estoril. O buffet, um dos mais tradicionais de Belo Horizonte, ganhará sede nova no Buritis. Com projeto do arquiteto Sérgio Viana, o novo espaço deverá ficar pronto no segundo semestre do ano que vem. Nesse meio tempo, o Catharina funcionará como buffet externo em endereço temporário, que será aberto em no máximo dois meses.

Virginia Matos de Menezes, diretora comercial da empresa, conta que o desejo de mudança era forte desde 2023. No início, pensou-se na reforma do prédio da Raja, mas, segundo ela, ao se colocar o custo no papel, percebeu-se que o melhor seria a construção de outra sede.

• CONCEITO



O arquiteto Sérgio Viana conta que o projeto do novo Buffet Catharina foi inspirado na própria trajetória da empresa. "Uma história linda de empreendedorismo e de valores, que sempre marcou o mercado de eventos de Belo Horizonte. O novo espaço traz referências à marca do buffet, representada pelos conhecidos arcos da fachada, fazendo uma releitura da forma e trazendo tecnologia e inovação", diz ele, lembrando que o projeto vem sendo desenvolvido a quatro mãos, com participação ativa dos clientes, "contribuindo com toda a experiência adquirida ao longo dessa brilhante história".



• MULHER NA DIREÇÃO



A médica ginecologista e professora Cláudia Lourdes Soares Laranjeira, que anteriormente ocupava o cargo de diretora de graduação e primeira vice-diretora, foi nomeada diretora-geral da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais. Susan Martins Lage assume o cargo de vice-diretora. Pela primeira vez em mais de 70 anos, uma mulher assume a diretoria-geral da instituição.

• ON-LINE



Na quinta-feira (25/7), Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, a artista Jocasta Roque exibe o primeiro espetáculo do edital No Palco do Piccolo. “Identidade ancestral, o show” será apresentado ao vivo no canal oficial do Piccolo no YouTube, às 20h30.



• DESIGN AUTORAL



Desta quarta-feira (24/7) a 30 de julho, a Casadorada Conceito celebra seus dois anos com nova edição da Mostra de Design Autoral Casadorada. O projeto convidou 13 artistas e designers de destaque no cenário brasileiro contemporâneo para expor a seleção de obras que, de algum modo, representam sua produção. “Em apenas dois anos, a Casadorada conquistou espaço importante no cenário belo-horizontino, trazendo obras, artistas e estúdios de design que muitas vezes eram inéditos por aqui. Para nosso aniversário não poderia ser diferente. Desenhamos a 2ª Mostra de Design Autoral como uma grande celebração”, aponta a responsável pelo espaço, Afonsina Megale.

• “VISÍVEL SENSÍVEL”



As 50 obras da exposição “Visível sensível: Do colecionismo ao museu”, que fazem parte do acervo do Centro de Memória Usiminas, atraíram a atenção do público na Casa Fiat de Cultura. De abril até junho, quando a mostra foi encerrada, 40 mil pessoas passaram por lá. O acervo é formado por esculturas, pinturas, desenhos e gravuras dos séculos 20 e 21, assinados por Amilcar de Castro, Yara Tupynambá, Bruno Giorgi, Jorge dos Anjos e Franz Weissmann, entre outros artistas. Rodrigo Vivas, doutor em história da arte, assinou a curadoria da exposição.