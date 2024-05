A equoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas da saúde e educação, buscando impulsionar o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência física ou múltipla. Esse tratamento tem alcançado resultado, como a melhoria do desenvolvimento da força muscular, relaxamento, conscientização do próprio corpo e equilíbrio das pessoas praticantes.



Em 2022, a Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (FCM-MG) firmou uma parceria com o Centro de Equoterapia do Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes ( CERCAT ), vinculado à Polícia Militar de Minas Gerais, proporcionando aos estudantes do curso de fisioterapia a oportunidade de realizar estágios práticos supervisionados.

A arte de cuidar com cavalos, inicialmente um projeto de extensão, foi idealizado pela professora e equoterapeuta Ana Clara Santana, em conjunto com alunos dos cursos de fisioterapia, psicologia e medicina. Em fevereiro de 2023, a terapia foi integrada como estágio curricular obrigatório para os acadêmicos do 5º ano do curso de fisioterapia, com foco na saúde da criança e do adolescente. A FCM-MG é a única instituição de ensino superior em Belo Horizonte que oferece estágio curricular em equoterapia.

Ana Clara Santana é professora e supervisora do estágio supervisionado da saúde da criança e do adolescente. Ela conta que os acadêmicos sob sua orientação auxiliam na reabilitação dos praticantes. "Nós recebemos e tratamos crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista (TEA), paralisia cerebral, síndrome de Down, transtornos do desenvolvimento educacional ou comportamental. Quando eles chegam ao CERCAT, todos passam por uma avaliação cinética funcional. Em seguida, sentamos com a família, o cuidador e a criança, quando estabelecemos juntos as principais metas que desejam alcançar. Através de uma abordagem totalmente lúdica e baseada em ciência, realizamos um atendimento divertido em um ambiente aberto propício para o tratamento."