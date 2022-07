Equoterapia é indicada para tratar e evitar distúrbios emocionais

Segundo uma pesquisa da Mindsight (empresa de tecnologia especializada em recursos humanos), 86% das empresas ainda não agem para evitar o burnout. No ESG, a parte mental dos funcionários entra no S de social. A importância de se atentar ao emocional é enorme, já que um colaborador doente adquire diversos sintomas, como dores de cabeça frequentes, cansaço excessivo físico e mental, insônia, problemas gastrointestinais, entre outros. O que além de afetar sua vida pessoal, atinge seu rendimento profissional e o ânimo necessário para desempenhar suas funções e tarefas simples.



Apesar da saúde mental não ser tratada com a atenção que deveria, a pandemia de COVID-19 trouxe um alerta. Além do modelo home office, o período trouxe incertezas quanto ao futuro, perda de foco e diminuição de produtividade das equipes, aumentando os níveis de estresse.



Os espaços das casas passaram a ser compartilhados sem a devida separação de ‘lar’ e ‘trabalho’. “Este novo ambiente obrigou as corporações a desenvolverem um olhar mais humano para suas equipes, com o objetivo de acolher e dar suporte às novas demandas sociais trazidas por estes grupos”, explica a diretora de operações do Instituto Ser Sustentável e engenheira química, Rubia Moisa