A internet revolucionou os relacionamentos. E os aplicativos para encontrar a cara metade acabam se encaixando na vida corrida dos que usam a velocidade 2x em áudios no WhatsApp. Conhecer alguém virtualmente torna mais fácil detectar pontos em comum, que poderiam ser favoráveis no relacionamento, isso porque, em plataformas destinadas a isso, é possível se conectar com pessoas que têm características mais alinhadas aos interesses do usuário. É o que afirma um estudo feito pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos.



Para o especialista em relacionamentos do MeuPatrocínio, Caio Bittencourt, isso é justificado pela facilidade e praticidade oferecidas pela era digital. “Por conta de compromissos de estudos e trabalhos, o tempo para lazer passa a ser cada vez mais reduzido. Conhecer alguém pela internet deixou de ser um 'mico' e, de fato, hoje é a opção mais atrativa, já que proporciona a oportunidade de aprimorar interações e conhecer melhor os gostos e características de um possível parceiro", comenta.

Do total de 800 entrevistados nesta pesquisa, 77,5% disseram estar satisfeitos em suas relações que começaram pela internet. Os avaliados atribuíram isso ao fato de as afinidades serem previamente estabelecidas. Isso resultou em uma sensação imediata de bem-estar, além da facilidade e rapidez na comunicação entre o casal.

"Em nosso site, temos relatos de diversas pessoas que construíram família e descobriram seus parceiros ideais, tanto 'sugar daddies' quanto 'sugar babies'. Essas histórias dão destaque para o sucesso que se pode ter ao conhecer alguém de forma virtual. Como o próprio levantamento confirma, as relações que têm início na internet tendem a ser mais estáveis porque oferecem uma chance maior de identificar afinidades e expor interesses desde o princípio”, afirma o especialista.