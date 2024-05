Um dos oráculos mais famosos e difundidos atualmente é o tarot. O jogo de cartas conhecido no mundo inteiro e geralmente associado ao esoterismo está mais próximo do cotidiano do que se imagina - é utilizado até mesmo na psicoterapia analítica, fundada por Carl Gustav Jung. Sua origem, no entanto, ainda levanta debates entre os historiadores que se dividem entre aqueles que defendem que ele teria nascido na Itália e outros acreditam que seu surgimento tenha sido no Egito. Seja como for, o tarot se desdobrou em diversas versões ganhando até mesmo um dia só seu: 25 de maio, o próximo sábado.



O Astrolink, site especializado em astrologia e que também disponibiliza a tiragem e interpretação de cartas online, explica que o tarot contém 78 cartas, sendo 22 arcanos maiores, representando uma etapa significativa da jornada da vida, e 56 arcanos menores, que detalham os desafios e as influências do dia a dia.

Para a astróloga do site, Giovanna Guarnieri, o tarot pode ser visto como uma ferramenta para mergulhar no inconsciente. “As cartas nos permitem interagir com nosso interior, entender nossos sentimentos. Elas nos convidam a aprender sobre nós mesmos e nos alinharmos com as poderosas forças do universo”, diz.Ela também explica que o tarot e a astrologia andam de mãos dadas e que alguns dos arcanos maiores são associados aos signos do zodíaco, porque suas influências são muito similares. “Eles não são a mesma coisa, mas, quando você tem em mãos, seu mapa astral e consulta o tarot, consegue encontrar um caminho muito mais fácil para o autoconhecimento”, reflete.O signo de Áries e o arcano O Imperador compartilham características poderosas, geralmente associadas à liderança, à autoridade e à capacidade de estruturar e concretizar objetivos.

Touro - O Papa



O signo de Touro e o arcano O Papa têm uma conexão profunda com valores de estabilidade, tradição e sabedoria.



Gêmeos - Os Enamorados



Gêmeos e o arcano Os Enamorados partilham uma forte conexão através do tema da dualidade e escolha. A natureza versátil e adaptável de Gêmeos ressoa com as decisões significativas que Os Enamorados simbolizam.



Câncer - O Carro



O arcano O Carro e o signo de Câncer compartilham um tema central de sucesso e determinação. Esse arcano sugere que o sucesso é alcançável através de esforços bem direcionados, servindo como um lembrete ao canceriano que o equilíbrio entre o coração e a mente são o motor desse carro.



Leão - A Força



O arcano A Força e o signo de Leão têm uma afinidade notável - ambos simbolizando força, coragem e resiliência. Leão, com sua energia dominante e calorosa, reflete bem as características dessa carta, que destaca a necessidade da inteligência e da coragem diante dos desafios.

Virgem - O Eremita



O Eremita e o signo de Virgem compartilham uma conexão profunda com a introspecção e a análise cuidadosa. Ambos representam a busca por sabedoria por meio da reflexão e do isolamento deliberado. Virgem, com sua tendência para o detalhe e o aperfeiçoamento, encontra no Eremita um espelho de sua própria necessidade de entender profundamente as questões antes de agir.



Libra - A Justiça



O arcano A Justiça e o signo de Libra compartilham uma conexão profunda com os temas de equilíbrio, justiça e harmonia. Esse arcano simboliza a necessidade de decisões equilibradas, ressoando fortemente com a natureza de Libra, que busca justiça e igualdade em todas as suas relações.



Escorpião - A Morte



O arcano A Morte e o signo de Escorpião estão intimamente ligados à transformação profunda e renovação. Esse arcano simboliza o fim de um ciclo e o começo de outro, e ressoa com a natureza de Escorpião, que frequentemente passa por processos de profunda mudança pessoal e renascimento.



Sagitário - A Temperança



O arcano A Temperança e o signo de Sagitário estão ligados por meio dos temas de equilíbrio, otimismo e reflexão. Sagitário, um signo conhecido por sua busca filosófica e sua natureza expansiva, encontra ressonância nessa carta que simboliza moderação e a necessidade de harmonia entre o espiritual e o material.



Capricórnio - O Diabo



O arcano O Diabo e o signo de Capricórnio compartilham temas intensos relacionados ao poder e controle, propondo lidar com as situações de maneira mais pragmática. Esse arcano simboliza a ordem e o planejamento, que ressoa com as características de Capricórnio, que utilizam o pensamento lógico e racional para buscar soluções.



Aquário - A Estrela



O arcano A Estrela e o signo de Aquário estão fortemente ligados pela esperança, proteção e inspiração. Esse arcano traz uma mensagem de renovação e cura, ressoando com o espírito inovador e humanitário de Aquário.



Peixes - A Lua



O arcano A Lua e o signo de Peixes têm uma profunda conexão com o subconsciente, sonhos e revelações internas. A Lua, que simboliza ilusões e o mergulho em profundezas emocionais e psicológicas desconhecidas, alinha-se perfeitamente com a sensibilidade de Peixes.