Poderia ser apenas uma questão estética, mas não. Os homens estão cada dia mais preocupados com a saúde, bem-estar e autocuidado. E isso automaticamente se reflete nos cuidados na rotina, por dentro e por fora. Afinal, os 40 são os novos 30. Com o passar dos anos, o homem sofre um processo natural de envelhecimento de suas células, gerando inúmeras repercussões no corpo, bem como o declínio progressivo e lento de sua função hormonal, principalmente após os 40 anos.

As mudanças reprodutivas ocorrem de forma lenta e gradual, com sintomas sutis. Tecnicamente, esse processo é chamado de deficiência androgênica do envelhecimento masculino (DAEM), mas popularmente conhecida como andropausa. A partir dos 40 anos, o declínio da testosterona no organismo do homem gira em torno de 1% ao ano.

O termo andropausa pode não ser tão adequado, pois, diferentemente da mulher, não ocorre uma pausa hormonal, e sim o seu déficit gradativo. Entender a influência do nível de testosterona na saúde masculina é importante. Diversos sintomas que ocorrem relacionados ao déficit hormonal se sobrepõem ao envelhecimento natural do homem ou mesmo a doenças prevalentes nessa população, o que o torna uma tarefa difícil distinguir de forma exata a verdadeira causa.As principais repercussões são a diminuição da libido (desejo sexual), disfunção erétil (dificuldade em ter/manter ereção peniana), aumento da gordura corporal, perda de massa óssea (osteoporose), perda da massa muscular, diminuição dos pelos (barba, cabelo), anemia, depressão e irritabilidade. A lista é extensa.

Leia: Estresse pode ser fator significativo para impactar saúde neurológica



''A terapia de reposição hormonal com testosterona é segura e eficaz. Os benefícios incluem melhora da saúde sexual, óssea, muscular, emocional e melhora da atividade cardíaca. O acompanhamento médico desse tratamento é muito importante para a melhora da qualidade de vida do homem através do controle exato de dosagens de forma individualizada'', revela a PhD Izabelle Gindri, cofundadora e CEO da bio meds Brasil.