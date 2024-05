Atualmente, o exercício físico é praticado por diversas pessoas em vários contextos, cenários e faixas etárias diferentes, o que inclui o público acima dos 50 anos. Nesse sentido, é uma realidade a crescente demanda de exercício físico com a ideia de promoção de saúde física e mental. Mas a realização de atividades sem planejamento e orientação profissional pode representar riscos e perigos à saúde.



O especialista em treinamento esportivo, Christian Zamprogna, e o especialista em fisiologia e medicina esportiva, Lucas Vinícius, ambos da Estúdio Fly, elencam alguns exercícios físicos com os quais o público maduro deve tomar mais cuidado:

quando realizado de forma inadequada e sem o devido monitoramento cardíaco, pode apresentar riscos cardiovasculares como parada cardiorrespiratória, tonteira, hipotensão arterial, arritmia cardíaca e até acidente vascular encefálico (AVE), além de sobrecargas no quadril, pés e joelhos.quando realizada na rua, academia ou estúdio, a pedalada precisa ser muito bem regulada de acordo com a especificidade biológica, visto que, se for feita de forma errada, poderão ocorrer sobrecargas que podem ocasionar estalos nas articulações, deformidades articulares, dores lombares, danos à cartilagem sob a patela, rigidez na nuca e dores nos ombros.

- Agachamento: também pode ser um risco à pressão arterial, uma vez que os intervalos e as intensidades precisam ser específicos, além de apresentar sobrecargas na coluna lombar, joelhos e quadril, quando realizado de forma errônea. Tais sobrecargas podem desencadear desvios posturais do quadril com compensações musculares, sobrecarregar articulações dos joelhos e da coluna, como menisco e discos vertebrais. O movimento inadequado também pode prejudicar os ligamentos dos joelhos, assim como sobrecarregar os tendões dos calcanhares.



- Abdominal supra: frequentemente realizado de forma equivocada, expondo a coluna cervical e a lombar a sobrecargas e tensões que podem desenvolver ou agravar quadros de abaulamentos discais, hérnia de disco e desconfortos na região lombar. Vale salientar que abdominais não ajudarão na busca do abdômen definido, tendo em vista que a definição do abdômen se resume em reduzir o tecido adiposo na região abdominal. O exercício abdominal em si não terá o gasto calórico para reduzir esse tecido adiposo de forma suficiente.



- Elevação lateral: um exercício para os músculos dos ombros, também apresenta sérios riscos para saúde do ombro quando feito erroneamente, já que expõe a articulação dos ombros a sobrecargas que podem acarretar em tendinites crônicas e bursite. Como resultado, pode limitar movimentos básicos, como levantar o braço pra tirar uma blusa ou realizar atividades diárias básicas.



- Rosca direta: muitas vezes realizada com peso inadequado, afeta a postura com compensações do movimento (balanço do tronco). Esses movimentos podem ser prejudiciais à lombar, podendo contribuir efetivamente pra a lombalgia crônica e desconfortos na região anterior do ombro e, em casos mais extremos, até a lesão (ruptura) dos ligamentos do músculo bíceps.

- Simulador de escada: exercício comumente realizado com a postura inadequada, com a coluna fletida, posição dos pés erradas e concentração da força no local errado. Os erros, ao se realizar esse exercício, podem acarretar em sobrecargas na coluna, quadril, joelhos e tornozelos.



- Remada baixa: exercício realizado para os músculos dorsais que, quando realizado com protração escapular, slide anterior e flexão de coluna, pode acarretar prejuízos agudos e crônicos pra saúde, como sobrecargas discais na coluna, hiper-ativação de músculos, que ocasionarão desvios posturais, além de sensação dolorosa na coluna lombar e nos ombros.



“Idivíduos com lesões ou comorbidades (hérnia de disco, ruptura de ligamento cruzado anterior, ponte de safena, por exemplo), podem agravar o estado clínico realizando exercícios de forma errada e desorientada. O exercício físico realizado sem orientação profissional, pode ser tão maléfico quanto a não realização de exercício físico. Por isso a importância de orientação profissional qualificada e humanizada”, orientam os especialistas.