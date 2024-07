Imortal da Academia Mineira de Letras, Conceição Evaristo ganha homenagem da designer Gabriela Santos, que criou a coleção “Olhos d’água”. Depois de serem apresentadas no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, em Salvador (BA), as peças serão levadas no próximo dia 29 à Casa de Criadores, em São Paulo. Gabriela afirma que o projeto celebra o percurso literário de Conceição Evaristo, importante por representar as vivências e a ancestralidade do povo negro brasileiro.

“Cada peça foi pensada para refletir a profundidade e a sensibilidade dos contos do livro 'Olhos d'água'”, conta a designer mineira. “Para isso, usei fios de metal simbolizando seus contornos poéticos e ao mesmo tempo a força feminina presente na obra. Todo o trabalho é realizado por mim em ourivesaria artesanal. O miolo dos olhos tem uma técnica própria, as eco-gemas, feitas a partir de retalhos de papel. Elas representam os diferentes contornos e atravessamentos do universo feminino”, explica Gabriela. A coleção surgiu a convite da estilista Mônica Anjos durante a Feira Preta, realizada em maio no Parque Ibirapuera, na capital paulista.

SUSTENTABILIDADE





O Projeto Central de Reciclagem Criativa, idealizado pelo artista plástico Leo Piló, está com inscrições abertas para oficinas gratuitas que combinam teoria e prática na reutilização de materiais recicláveis. As atividades têm como objetivo aprimorar as práticas e a produção de artistas e artesãos já familiarizados com a temática. Quatro oficinas serão ministradas por Silma Dornas, Luiz Vitral, Joanna Sanglard e Leo Piló – profissionais que sempre enfatizaram nos respectivos trabalhos a importância da preservação do meio ambiente. O projeto inclui exposição de artes visuais dos criadores adeptos dos mandamentos “3Rs” da sustentabilidade: reduzir, reutilizar e reciclar. A mostra está prevista para setembro, no Mercado Novo, em Belo Horizonte.

RECONHECIMENTO



A Casa de Apoio Aura acaba de ser certificada com dois importantes selos que reiteram seus esforços e o compromisso em prestar assistência digna e de qualidade a famílias de crianças e jovens em tratamento oncológico, hematológico e em processo de transplante. A instituição recebeu da Certificadora Social

(Instituto Doar) o Selo Transparência, que comprova seu alto grau de clareza no livre acesso a dados e informações, e o Selo Doar Critérios 2024-27, que legitima o profissionalismo e o padrão de excelência em governança, transparência e impacto social.

Fundada em 1998, a Casa de Apoio Aura acolhe pacientes de 0 a 17 anos vindos de diversas partes do Brasil e seus acompanhantes. A equipe multidisciplinar, que engloba enfermagem 24 horas, fisioterapia, nutrição, psicologia, psicopedagogia, serviço social e fonoaudiologia, é constantemente incentivada a aprimorar sua formação clínica. Juntam-se a esses profissionais 70 voluntários, sempre presentes nas atividades diárias da Aura.

MEMÓRIA



O prédio histórico do antigo Colégio Pitágoras, na Cidade Jardim, foi restaurado e está pronto para voltar às atividades em 30 de julho. Construído nos anos 1950 em área de 18 mil metros quadrados, o imóvel vai abrigar a nova unidade do Colégio Bernoulli, que financiou as obras de restauro. O projeto revitalizou pisos de diversas áreas, além de recuperar 700 janelas, telhado, guarda-corpos e escadas, entre outras intervenções. Em agosto de 2022, o prédio foi tombado pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural

Municipal de Belo Horizonte.

Maurício Tizumba vai comandar cortejo em Ouro Preto a convite do Marte Festival Belisário Tonsich/divulgação

MARTE

Juçara Marçal, Fausto Fawcett, Teto Preto e Luiza Lian são algumas das atrações do Marte Festival, que será realizado em Ouro Preto de quinta-feira (25/7) a sábado (27/7). Palcos serão montados na Praça Tiradentes, Museu da Inconfidência, Casa da Ópera e Museu Boulieu. A abertura ficará a cargo de Maurício Tizumba, que comandará cortejo ao lado do Tambor Mineiro e da Bateria Carabina. A proposta da quinta edição do festival é unir passado e presente, levando destaques da música contemporânea à antiga Vila Rica, joia do barroco brasileiro.