Organizado por Maria Claudia Bonadio, professora do bacharelado em moda da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), o livro "Pílulas de história da moda" será lançado nesta quinta (18/7), às 19h, no Madame Geneva, no Luxemburgo, com a presença da organizadora e de parte dos autores – Gabriela Penna, Geanneti Tavares, Luciana Dulci, Felipe Goebel, Laise Lutz, Gabriela Cabral e Débora Pinguelo Morgado. A obra traz a reunião inédita de textos de pesquisadores de destaque na moda do país.

DO INSTAGRAM PARA AS PRATELEIRAS

Tudo começou durante a pandemia, em 2020, quando Maria Claudia criou a página História da Moda UFJF, com o intuito de aproximar o corpo docente e discente da produção de textos sobre história e cultura de moda. Deu certo. A página cresceu e extrapolou a universidade, ganhando contribuições de pesquisadores de todo o país. Foi quando uma das pesquisadoras participantes, a editora Joana Monteleone, sugeriu que os textosse tornassem uma publicação impressa.



MODA SEM REGRAS

O livro foi pensado para deixar o leitor à vontade para “saborear” as páginas de forma livre e acessível aos não iniciados em moda. Daí o título “Pílulas de história da moda”. Os assuntos são variados e refletem pesquisas atuais em moda nacional e internacional. São 155 textos de 59 autores, distribuídos em oito partes: “A moda no tempo e o tempo da moda”, “Espaços e lugares da moda”, “Difusão e representação da moda nos meios de comunicação”, “Moda e identidade (s)”, “Conexões entre arte e moda”, “O vestuário e cultura material”, “Fontes para pesquisar história da moda” e “Personagens da moda”. Nesse último, destacam-se Alceu Penna, Carmen Miranda e Sophia Jobim.



AS GAROTAS DO ALCEU

Um dos nomes mais importantes da moda brasileira, o mineiro Alceu Penna (1915-1980) tem espaço na seção de personagens da moda. Gabriela Penna, sobrinha-neta do artista e pesquisadora de sua obra há 19 anos, assina textos sobre a carreira do tio-avô, que, inclusive, vestiu as estrelas Carmen Miranda e Elza Soares. A famosa coluna daspin-ups, “As Garotas do Alceu”, é abordada no texto que Gabriela assina com a organizadora Maria Claudia Bonadio. “Além de lindas, cariocas e modernas, as ilustrações de Alceu Penna representaram uma verdadeira tomada de consciência da nova faixa etária que começava a ganhar maior visibilidade (...): a juventude”, descrevem as autoras, enfatizando a importância da coluna para as jovens nos anos 1950.



PRECIOSIDADE

"É difícil reunir tantas pesquisas e diálogos em uma publicação só, como faz o Pílulas da história da moda'. Se você é iniciado nos estudos de moda ou apenas curioso e interessado, este livro abre os horizontes para muitos tópicos. Vale a leitura de cada página", recomenda Gabriela Penna.