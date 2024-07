Neste sábado (20/7), Helvécio Ratton inicia as gravações de seu décimo longa, “Só não posso dizer o nome”, que será rodado em Belo Horizonte nas próximas cinco semanas. “O filme conta a história de uma garota abusada pelo padrasto na infância e, quando atinge a maioridade, decide denunciá-lo à Justiça. Uma história de superação desta jovem corajosa que enfrentou a própria mãe, que continuou ao lado do abusador”, conta ele à coluna.

No elenco, Talita Braga, Bruno Matos, Luciano Vivacqua, Gustavo Werneck, Julia Martins e as meninas Lara Martinelli e Laura Picchia. O longa se inspira na novela gráfica “No abuses (de este libro)”, de Nati Chuleta. “Conheci a história em 2017, por indicação de um grande amigo chileno”, diz. O cineasta revela que pôr os pés no set “é sempre uma tensão e a alegria de ver um projeto se concretizar”.

PELOS FESTIVAIS 1



Cláudio Fraga, criador do projeto audiovisual “O Tubarão Martelo e os habitantes do fundo do mar”, que acaba de lançar o filme de mesmo nome, participa do Festival de Inverno de Diamantina. Em 25 e 26 de julho, ele vai ministrar workshop de produção de curta-metragem animado infantil, na Escola de Artes e Música Maestro Francisco Nunes. Serão três turmas, com 30 vagas cada. Podem participar estudantes de cinema de animação, roteiristas, produtores culturais e pessoas que se interessem pelo assunto. Os workshops são contrapartidas sociais do projeto aprovado pelo edital da Lei Paulo Gustavo 2023. Mais informaçõespelo e-mail contatotubaraomartelo @gmail.com.



PELOS FESTIVAIS 2



Eleonora Santa Rosa participa de sessão especial comentada do filme “Cristina 1300 – Affonso Ávila – Homem ao termo”, na quarta-feira (24/7), às 19h, no Centro Cultural UFMG, com entrada franca. A exibição faz parte do 56º Festival de Inverno UFMG. O documentário de Eleonora aborda o legado poético do escritor, ensaísta, pesquisador e historiador mineiro. Após a sessão, haverá bate-papo da diretora com Antônio Sérgio Bueno, professor de literatura brasileira da UFMG, com a participação do codiretor do filme, Marcelo Braga de Freitas.

***

Em 2010, Affonso Ávila (1928-2012), respeitado ensaísta e pesquisador do barroco, especialmente o mineiro, participou do início do projeto de concepção do filme, cujas gravações ocorreram em sua casa, na Rua Cristina, 1.300, no Bairro Santo Antônio, em Belo Horizonte, e em Ouro Preto, cidade de sua predileção. O documentário traz leituras inéditas de Affonso em estúdio, em 2012.

30 ANOS EM CENA



A festa de 30 anos da Cia Pierrot Lunar continua animando a cidade, com mais uma apresentação de “Acontecimento em Vila Feliz”, neste sábado (20/7), às 10h30, no Parque Jacques Cousteau, no Bairro Betânia. A programação comemorativa da companhia criada por Léo Quintão e Neise Neves segue até novembro, com espetáculos, abertura do processo de novo trabalho e exposição fotográfica.

***

Na semana passada, sessões da peça reuniram 600 pessoas em Sabará e no Parque Municipal de BH. “Dias muito ensolarados, com participação da plateia, que nos surpreendeu com ‘parabéns pra você’ na música final”, conta Léo Quintão. Em BH, marcou presença na plateia o ator Chico Aníbal, neto de Aníbal Machado – autor do conto que inspirou o espetáculo.



VIRADA



Majur e Jonathan Ferr estão entre as atrações da “Virada criativa do Memorial Minas Gerais Vale”, no próximo sábado (27/7). Serão 12 horas de programação com 30 atrações. A festa “Desculpe o auê”, com ritmos brasileiros contemporâneos, passando por Tropicália, pop, samba, rap, pagode, brega e eletro, na Sala de Leitura, será o ponto alto da noite. O encontro marca o último dia de funcionamento do Memorial, que passará por reformas a partir de agosto. A virada marca o início do projeto Memorial Vale Itinerante, que percorrerá cidades mineiras.