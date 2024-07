No fim de semana, "Acontecimento em Vila Feliz" é atração gratuita em Sabará, na Praça Melo Viana, e em Belo Horizonte, no Parque Municipal

Publicado pela primeira vez em 1944, o conto “Acontecimento em Vila Feliz”, do mineiro Aníbal Machado (1894-1964), retrata o cotidiano de moradores abalados com o anúncio da gravidez de Helena. Jovem admirada em sua comunidade, ela vira alvo de fofocas e maldades.



Em comemoração aos 30 anos da companhia belo-horizontina Pierrot Lunar, a peça homônima volta às ruas neste sábado (13/7), em Sabará, cidade natal de Aníbal Machado, e no domingo (14/7), no Parque Municipal, em BH. A última apresentação ocorreu há oito anos.



“Temos muito carinho pelo espetáculo, que rodou por várias cidades do interior de Minas”, afirma o ator Léo Quintão, fundador do grupo teatral. “Encenada em espaços públicos, a peça proporciona o contato com as pessoas, que podem parar e assistir gratuitamente.”

Fusquinha

Praças e coretos servem de palco para o texto de Aníbal Machado. “O elemento principal do cenário é o nosso fusquinha, que sempre levamos para compor a cena. É usado como caixa de som, instrumento de percussão e casa”, conta Quintão.



Mariana Câmara assume o papel de Helena, enquanto Léo vive o agrônomo Mário Silvano, por quem ela se apaixona. A dupla de atores interage com a plateia em um jogo de alternâncias.



“A história acompanha Helena, que acaba se envolvendo com um forasteiro. A população de Vila Feliz não aceita o relacionamento. Para justificar sua escolha e sentindo a pressão da família e dos amigos, ela arma uma suposta gravidez”, explica o ator.

O ponto central da peça é a expectativa da sociedade em relação a Helena. “Quando essas projeções não são atendidas, ela passa de mais amada a moça mais odiada da cidade. Os fatos, muitas vezes, são manipulados para que a população não fique em maus lençóis”, comenta Quintão.



O ator vê relação do texto da década de 1940 com as fake news deste século 21. “Quando apresentamos o espetáculo pela última vez, há oito anos, o termo fake news não era tão usado. Usávamos as palavras fofoca e maledicência. Atualmente, a deturpação de fatos tem peso muito maior. A peça mostra que o micro – a cidadezinha do interior, no caso – pode assolar todo um país”, conclui.





“ACONTECIMENTO EM VILA FELIZ”



Com Pierrot Lunar. Sábado (13/7), às 10h30, na Praça Melo Viana, em Sabará. Domingo (14/7), às 10h30, no Parque Municipal Américo Renné Giannetti (Av. Afonso Pena, 1.377, Centro). Em 20/7, às 10h30, no Parque Jacques Cousteau (Rua Augusto José dos Santos, 366, Estrela do Oriente). Entrada franca.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria

OUTRAS PEÇAS



>>> MATHEUS CEARÁ

O humorista Matheus Ceará, integrante do elenco do programa “A praça é nossa” (SBT/Alterosa), traz a BH o espetáculo “Meta a mão que o dedo é pouco”. A sessão desta sexta (12/7) começa às 21h, no Cine Theatro Brasil Vallourec (Praça Sete, Centro). Inteira: R$ 100 (plateia 1) e R$ 80 (superior), com meia na forma da lei. À venda na plataforma Eventim.



>>> FRANKENSTEIN

Leonardo Fernandes apresenta o monólogo “Frankenstein – Fragmentos da guerra” desta sexta a segunda-feira (15/7), às 20h, no CCBB (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda no site ccbb.com.br/bh e na bilheteria.



>>>MOGLI

A peça infantil “Mogli, o menino lobo” terá sessões no sábado (13/7) e domingo (14/7), às 16h, no Teatro Marília (Av. Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia). Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), disponíveis na plataforma Sympla e na bilheteria.



>>> REI LEÃO

Inspirada em “Hamlet”, de William Shakespeare, e na animação da Disney lançada em 1994, a montagem musical “O Rei Leão” estará em cartaz no domingo (14/7), às 16h, no BeFly Minascentro (Av. Augusto de Lima, 785, Centro). Inteira: R$ 180 (setor 2) e R$ 150 (superior), com meia na forma da lei. À venda na billheteria e na Sympla.



>>>PALHAÇA ESPIGA



Artista circense se apresenta nesta sexta e sábado (12 e 13/7), às 10h30, no CRAS Vila Cemig (Rua Faisão, 1.071, Flávio Marques Lisboa) e Centro Cultural Urucuia (Rua W-3, 500, Pongelupe), respectivamente. Entrada franca.