Ira!, do vocalista Nasi (ao centro), promete levar sucessos à Esplanada do Mineirão, como "Dias de luta" e "Flores em você"





Neste 13 de julho, é comemorado o Dia Mundial do Rock. Para celebrar a data, o festival Prime Rock Brasil BH realiza sua quarta edição na capital mineira, sábado, trazendo grandes nomes do rock nacional.





Paralamas do Sucesso, Titãs, Nando Reis, Humberto Gessinger, Lobão, Ira!, Blitz, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá (tocando Legião Urbana) vão bater ponto na Esplanada do Mineirão. Diferentemente das edições anteriores, que contaram com figuras femininas como Paula Toller e Fernanda Abreu, este ano o evento não apresenta mulheres no lineup.





A abertura oficial acontece às 13h, com o cantor Nando Reis, que se apresenta pela terceira vez no Prime Rock BH. Na sequência, os paulistas do Ira! fazem sua estreia no festival. Criada em 1981, a banda sobe ao palco com formação considerada a mais forte musicalmente, segundo o vocalista Nasi.



“Sou suspeito para falar, mas o momento do Ira! é maravilhoso. Nós completamos 10 anos de volta após nossa separação. Agora somos eu e Edgard (Scandurra) com a nova formação de baixo (Johnny Boy) e bateria (Evaristo Pádua). Batemos recordes de shows. Nossa média é de mais de 90 shows por ano”, comemora Nasi. O vocalista revela ao Estado de Minas que planeja lançar disco ao vivo com canções “lado B” da banda em um futuro próximo.

Minas e Ira!

Para Nasi, tocar em Minas Gerais é sempre especial. “Apesar de sermos paulistas, Minas Gerais é o estado que mais compra shows do Ira!. Somos chamados em todas as regiões e adoramos tocar em BH. É um público muito diferenciado, de uma cidade muito musical e de grandes artistas. Então, é sempre um prazer e uma grande responsabilidade tocar aí”, diz ele, que pretende ficar no Mineirão após a apresentação para curtir os outros shows do festival.



No repertório, o “melhor panorama possível” do Ira!. Estão garantidos os sucessos “Envelheço na cidade”, “Dias de luta” e “Flores em você”, além de músicas que representam a identidade da banda, como “Mudança de comportamento”.

Entre 2007 e 2014, o Ira! passou por um hiato e, desde então, Nasi e Scandurra vêm se dividindo entre os projetos da banda e carreiras solo. Nasi, por exemplo, acaba de lançar o disco “Rock soul blues”.



No tom de Lobão

O veterano Lobão – que se apreenta durante três intervalos do palco principal em um palco do camarote com transmissão ao vivo para todo o festival – gosta de variar o repertório para trazer mais dinamismo à apresentação.



O roqueiro está rodando o Brasil com a turnê em comemoração de seus 50 anos de carreira.



“O show não é vitrola, é um ato de amor que o artista elabora como se fosse chef de cozinha. As pessoas têm de entender que qualquer música, por mais famosa que seja, pode ficar de fora. Quem dá o tom é a cabeça do artista. Nunca vou me submeter a ser escravo de qualquer música, não quero ficar preso a essa cultura mórbida. O público tem que pensar que vai ao show para receber uma surpresa do artista – pode faltar tudo, menos um show maravilhoso”, afirma o cantor,



Para Lobão, “o rock se mostra muito vivo na cultura e no inconsciente coletivo do brasileiro”. E acrescenta: “Acho que as coisas têm que ter um fluxo natural. O rock está longe de estar morto, só falta o olhar dos empresários e do mercado em geral para investir em novos músicos em vez de só ficar regurgitando sucessos.”

FESTIVAL PRIME ROCK BRASIL BH



Neste sábado (13/7), a partir das 13h, na Esplanada do Mineirão (Av. Presidente Carlos Luz – São Luiz). Ingressos no site Blueticket: R$ 460 (Pista Rock Brasil, inteira), R$ 1.080 (Camarote Secreto, inteira) e R$ 1.780 (Lounge Prime, inteira). Meia social disponível para todos os setores mediante doação de 1kg de alimento não perecível no dia do evento. Abertura dos portões: 11h.

OUTROS SHOWS

>>> THE LEMONHEADS

A banda de rock alternativo americana The Lemonheads se apresenta em Belo Horizonte nesta sexta-feira (12/7), no Distrital (Rua Opala, s/nº, Cruzeiro). O show está programado para depois da meia-noite. A abertura fica por conta do grupo mineiro de indie rock Radiotape, além dos DJs Motoca e Novoice (Minhoca). Os ingressos estão à venda por meio da plataforma Sympla, a R$ 120 (inteira).

>>> RODRIGO SANTOS

Nesta sexta-feira (12/7), o cantor Rodrigo Santos, ex-Barão Vermelho, se apresenta em evento especial da Semana Mundial do Rock, no Underground Black Pub (Av. Itaú, 540 – Dom Cabral), a partir das 19h30. A noite conta ainda com shows de Velotrol, Putz Grilla e The Cranberries Cover Brasil.Entrada franca até as 21h. Depois disso, ingressos custam R$ 25.



>>> FEIRA DO VINIL

A Feira do Vinil & CDs Independentes, que acontece todo segundo sábado do mês na Casa de Jornalista (Avenida Álvares Cabral, 400 – Centro), vai contar com programação especial amanhã (13/7). Além do tradicional som do vinil, a feira terá rock ao vivo de Thiago Cruz, com apresentação de clássicos dos anos 1960 e 1970 no formato voz e violão. O evento vai das 10h às 17h. Entrada franca.



>>> “7MZ O SHOW”

Para comemorar os 10 anos de estrada, Lucas A.R.T., Gabriel Rodrigues e Pedro Alvez se reúnem para o show inédito “7MZ o show – Especial de 10 anos”. Os fãs podem se preparar para reviver sucessos do grupo, que soma mais de4 bilhões de visualizações. 7 Minutoz é reconhecido como o maior canal de música geek, com rimas inspiradas em animes, HQs e filmes de super-heróis. A apresentação será sábado (13/7), às 20h, no BeFly Hall (Av. Nossa Sra. do Carmo, 230, Savassi). Ingressos: R$ 250 (pista, inteira) e R$ 180 (arquibancada, inteira), à venda pelo Sympla.