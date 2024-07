O músico paulista Arismar do Espírito Santo, que toca na Praça JK, diz estar pronto para se "divertir em alto grau" com a "troca de energia" com o público e elogia o formato gratuito

Uma programação gratuita, diversificada, com música para todos os gostos e atividades para toda a família ocupa duas praças de Belo Horizonte neste domingo (14/7). Com shows de artistas como Leo Gandelman, Arismar do Espírito Santo, o guitarrista estadunidense Robben Ford e a cantora JJ Thames, sua conterrânea, o festival Porto Blue Sound se espraia pela Praça JK, a partir das 11h. O evento também conta com programação infantil, com oficinas de desenho, malabares e pintura artística facial.



Já na Praça da Assembleia, será realizada, a partir das 10h, uma edição especial do Circuito Praça Ativa, comemorativa aos seus 15 anos. Também contando com uma atração internacional, o multi-instrumentista David Bryan (EUA), a programação musical prevê, ainda, shows do Grupo de Choro Poesia Musical, do Grupo Samba de Raiz Popular e de Josavih Power Loop, que transita entre a MPB, o reggae e a black music. Uma Vila Gastronômica e oficinas para o público infantojuvenil completam o cenário.



Sobre sua apresentação no festival da Praça JK, Arismar do Espírito Santo diz estar animado com poder se “divertir em alto grau”. Ele adianta que o roteiro repassa sua discografia, com temas como “Vestido longo”, “Cadê a marreca” e “Coração de batera”, mas pontua que o show é guiado pela liberdade.

“A música em si é um ritual belíssimo, abrir o estojo do instrumento já é uma emoção. Vou tocar baixo, guitarra, talvez bateria; fico à vontade. As músicas vão acontecendo, e a gente está ali com esse espírito, de se divertir tocando”, afirma.



Troca de energia



Acompanhado por uma flautista de choro (Morgana Moreno), um percussionista de maracatu (Fofo Black) e um pianista mineiro (Deangelo Silva), além do convidado especial – o acordeonista gaúcho Bebê Kramer –, ele destaca o prazer de tocar ao ar livre, em um evento gratuito.



“Adoro esse formato, acho isso lindo, porque tem uma troca de energia, você manda a música e recebe aquele axé da moçada”, diz, evocando Milton Nascimento: “Todo artista tem de ir aonde o povo está”.



Coincidentemente, Leo Gandelman também recorre ao trecho da música “Bailes da vida” para falar sobre o que acha de tocar em um festival em praça pública. “Para nós, artistas, é sempre uma oportunidade maravilhosa poder se apresentar abertamente para as pessoas, ao ar livre, uma situação que é boa para todos, quem está no palco e quem está na plateia. Não digo que é uma oportunidade única porque a gente sempre repete, mas é, sem dúvida, especial”, diz.



Intitulado “Yellow saxmarine”, o show que ele traz para o Porto Blue Sound é focado no repertório dos Beatles, registrado no álbum homônimo que lançou em 2018, juntamente com o Duo Bittencourt, formado pelos irmãos Luciano e Julio Bittencourt, e que também o acompanha na apresentação deste domingo. Músicas como “Eleanor Rigby”, “Day tripper”, “Drive my car”, “Let it be” e “Black bird”, entre outras, compõem o roteiro. Gandelman diz que executar “Yellow saxmarine” foi uma sugestão da curadoria do festival.



Música e gastronomia



Criado há 15 anos pelo empreendedor cultural e chef de cozinha Christiano Rocco, o Circuito Praça Ativa volta à carga depois de um longo hiato, a partir da chegada da pandemia. Os shows que ocorrem no coreto da praça dividem o foco do evento com a Vila Gastronômica, composta por quatro seções – Cozinha Ancestral, Cozinha Afetiva, Cozinha do Brasil e Cozinha Social – comandadas por diferentes chefs e instituições locais, com cardápios próprios.



O organizador diz tratar-se de uma ação voltada para toda a família, pautada pela pluralidade. “Pensando nas atrações isoladamente, não tem nada na programação que nunca tenha acontecido ou seja uma grande novidade. O diferencial é justamente reunir tudo ao mesmo tempo, no mesmo dia, no mesmo lugar”, observa Rocco, destacando que, além de música e gastronomia, o Circuito Praça Ativa conta com espaço de lazer, apresentações de artistas de rua, oficinas e ações de utilidade pública.





Confira a programação dos eventos deste domingo (14/7)

PORTO BLUE SOUND (Praça JK - av. Bandeirantes, 240, Sion)

11h - Jazz Brothers



11h30 - Marco Elízeo Quinteto



12h40 - Tributo Blues & Rock



13h50 - Arismar Espírito Santo Quarteto convida Bebê Kramer



15h - Leo Gandelman e Bittencourt Duo com o show “Yellow saxmarine”



16h20 - Robben Ford



17h40 - JJ Thames & Alexandre França Blues Band

CIRCUITO PRAÇA ATIVA (Praça da Assembleia, Santo Agostinho)

11h - Grupo de Choro Poesia Musical



13h - Grupo Samba de Raiz Popular



16h - Josavi Power Loop



18h - David Bryan com o show “Acoustic rock”

*Horários aproximados, sujeitos a alterações. Acesso gratuito. Classificação: livre.