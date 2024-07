Cia Circunstância comemora 20 anos de criação com espetáculo baseado no livro "ideias para adiar o fim do mundo"



Em 2019, o ambientalista Ailton Krenak já nos alertava sobre a urgência da preservação ambiental com o livro “Ideias para adiar o fim do mundo”. Agora, a Cia Circunstância se inspira na obra do líder indígena e apresenta novo espetáculo, que também celebra os 20 anos do grupo.

“El Grande Circo Firinfinfim”, com direção de Rodrigo Negão, estreia em BH neste sábado (13/7), na Ocupação Dandara, e no domingo (14/7), no Quilombo dos Luízes. Com entrada gratuita, o espetáculo conta com intérprete de Libras hoje.

A trupe espera que, com esse texto, possa honrar, em alguma medida, a trajetória de Ailton Krenak, a tradição das famílias do circo e das pessoas que seguem fazendo a rua viva, adiando o fim do mundo.

PALHAÇARIA

O elenco é composto pelos artistas Dagmar Bedê e Diogo Dias, da Cia Circunstância, e pelos artistas convidados Manu Pessoa, Michelle Sá e Rafael Bottaro. A montagem conta, ainda, com Ronaldo Aguiar, Rafael Protzner, Idylla Silmarovi e Luciano Antinarelli.

A estética da peça é inspirada no filme “Bye Bye Brasil”, de Cacá Diegues. No espetáculo, a nova trupe viaja por rincões brasileiros, tendo em vista o aquecimento global, a devastação ambiental e o extermínio de povos originários.

Por meio da palhaçaria, a companhia acredita que é possível deixar a vida mais leve e promover pequenas mudanças cotidianas para que a realidade seja menos dura e mais colorida. E esse caminho se faz, também, através da arte e, em especial, do circo.

A Cia Circunstância anuncia, em breve, a montagem de um novo espetáculo com direção da multiartista Marina Viana e, neste semestre, vai se apresentar em cidades como Curitiba (PR) e no Cariri (BA).

DOAÇÃO

A escola Grau Técnico Venda Nova, em parceria com Hemominas, promoverá na próxima terça-feira (16/7), das 8h às 12h, uma campanha de doação de sangue nas instalações da própria escola, localizada na Rua Padre Pedro Pinto, 1.393, Venda Nova.

Os estoques de sangue do Hemominas estão em níveis preocupantes, principalmente o tipo O-, que se encontra em estado crítico, e outros tipos como O+, A-, B- e AB-, que estão em alerta e podem entrar em escassez a qualquer momento, de acordo com dados atualizados do Hemominas do dia 9 de julho.

KIT SOLIDÁRIO

As tradicionais Festas Juninas do Colégio Santo Agostinho, nas Unidades Belo Horizonte, Gutierrez, Nova Lima e Contagem, beneficiarão as vítimas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Em uma ação pastoral, os ingressos foram trocados por kits escolares, que serão enviados para crianças e adolescentes das famílias do RS.

Foram arrecadados 20.060 kits escolares. Cada kit contém entre 5 e 7 itens de material escolar, totalizando mais de 100 mil itens. Os materiais arrecadados foram separados, organizados e embalados por estudantes que fazem parte do Voluntariado Agostiniano, programa oferecido pelo Colégio, que educa no exercício do fazer, auxiliando os estudantes a desenvolverem habilidades, competências e valores importantes para sua formação. Os kits serão entregues pela Cáritas Brasil.

A PORCA LAMBEU

A chef Kaka Campos, que assina os "cacetinhos" da Fermentaria da Raul, o bar da Lambe Lambe na Galeria São Vicente, na Praça Raul Soares, assina o novo sanduíche do Quinteiro Bar. Batizado

de A Porca Lambeu, é recheado com croquete de costelinha, queijo derretido, maionese artesanal, crispy de couve e um toque especial de ketchup de goiabada.