No ano passado, o jardim do Palácio da Liberdade também foi palco da moda na abertura do Minas Trend

O stylist Giovanni Frasson chega a Belo Horizonte em 18 de julho para editar os looks dos 48 estilistas que participarão do desfile Moda no Jardim Sensorial, em 28 de julho, às 16h, nos jardins do Palácio da Liberdade. A proposta da A.Criem-MG – Associação dos Criadores e Estilistas de Minas Gerais visa valorizar o trabalho autoral dos designers mineiros.

Érik Cláudio Belício, Gabriela Vilhena, João Frederico Almeida, João Marcos Lisboa da Rocha, Júlya Maria Oliveira, Maria Lúcia Cepellos, Miguel Assumpção e Otávio Augusto são os novos oito criadores selecionados pelo projeto que se juntarão aos veteranos na passarela. O evento conta com o patrocínio do governo do estado, via Secult-MG/Edital Cemig, e faz parte do projeto Passarela da Liberdade.

CONGADO



A violoncelista Carolina Rodrigues é a convidada da próxima edição do projeto Tambor na Praça, marcado para 4 de agosto, às 14h, na Praça Floriano Peixoto, em Santa Efigênia. À frente do projeto, que traz o som e a energia dos tambores do congado mineiro, está Maurício Tizumba, acompanhado pelo Bloco Saúde e Bloco Tambor Mineiro. A agenda do Tambor segue em setembro, com Marcelo Veronez, em Contagem, e Matéria Prima, novamente na Praça Floriano Peixoto; em novembro, com Elisa de Sena, na Praça da Saúde, em BH, e Luiz Rocha, em Betim. Em dezembro, o projeto volta à Floriano Peixoto com a artista Adriana.



NO STREAMING



O single "Leonina", que faz parte do disco "Que sorte" da Atlântica Banda, será lançado em 19 de julho. A gravação conta com a participação de Nath Rodrigues nos vocais e tem arranjos de cordas de Rafael Martini. A música estará disponível em todas as plataformas de streaming, no canal oficial da banda no YouTube e no seu perfil no Instagram (@atlanticabanda).



80 ANOS



A inauguração do busto em homenagem a Benjamin Guimarães marcou a comemoração dos 80 anos do Hospital da Baleia, fundado pelo homenageado. O centro de saúde foi a última das mais de 100 obras de caridade construídas por ele. A instituição aderiu ao programa de atendimento exclusivo de pacientes do SUS, ampliando o número de leitos de internação e os leitos do Centro de Terapia Intensiva (CTI) em quase 100%.



PRATA NA FINLÂNDIA



Bernardo Guimarães Ferreira, aluno do Colégio Santo Agostinho – Nova Lima, foi condecorado com medalha de prata na 32ª Olimpíada Internacional de Filosofia (IPO), na Finlândia. O aluno da terceira série do ensino médio foi o único brasileiro e estudante das Américas a alcançar o pódio. A disputa reuniu 108 estudantes de 52 países. A IPO é um evento global que recebe o apoio da Unesco e da Federação Internacional de Sociedades de Filosofia.



QUARENTÃO



Os 40 anos do Grupo Iuna de Capoeira Angola, um dos mais antigos de Belo Horizonte, serão comemorados neste sábado (13/7), a partir das 10h, próximo à sua sede, no Bairro Saudade. A programação inclui shows, apresentações culturais, feira de produtores e rua de lazer para as crianças. Toda a programação é gratuita.