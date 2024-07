Sem trocadilho, o América fez um gol de placa na semana que passou. Longe do gramado, o ponto foi marcado com o vídeo da Hypers Kids Africa, organização não governamental de Uganda que atende crianças, um dos grandes sucessos nas redes sociais. Só no Instagram são 7 milhões de seguidores, que adoram as coreografias descontraídas e animadíssimas. A simpatia da garotada é o charme das performances. A parceria do clube mineiro com os ugandenses marcou, de certa forma, o lançamento da camisa verde e branca para a temporada 2024.

REUNIÃO DE PAUTA

Mas como o Coelho conquistou as crianças de Uganda, sem ter a força de torcidas gigantes dos grandes clubes brasileiros e europeus? A ideia de uni-las ao clube surgiu no início do ano, durante reunião semanal de todos os setores do América, após a apresentação de um dos vídeos do Instagram. A partir dali, começou a corrida em busca de contatos para formalizar a parceria. O caminho foi a rede social, onde se deu a negociação – inclusive sobre o envio do material do clube para Uganda. O valor pago pela ação não foi revelado. “Não que tenha sido irrisório, mas a repercussão torna o valor baixo”, afirma Marcon Barbosa, diretor de Marketing e Negócios do América.



MAS QUE NADA



Os números confirmam a boa repercussão. Até este domingo (7/7), o vídeo publicado em collab nas páginas do América e da ONG Hypers Kids ultrapassou 1,8 milhão de reproduções. No Coelho TV, canal do América no YouTube, registraram-se 1,4 mil visualizações. Número bem superior à visualização de todos os vídeos do Coelho postados na página virtual. As crianças dançam, à sua maneira, ao som de “Mas que nada” (Jorge Ben), interpretada por Sergio Mendes. A canção foi escolhida por ser conhecida internacionalmente, ter forte ligação com o Brasil e, sobretudo, pelo ritmo contagiante. Outro vídeo, que não foi postado ainda, mostra que as crianças formam a torcida africana do Coelho. No fim de semana, elas jogaram pelada com o uniforme do clube.

TURNÊ NO BRASIL



Belo Horizonte está entre as quatro cidades brasileiras que receberão o Hypers Kids no segundo semestre. Wemerson Gatti, empresário de BH que responde pela turnê mundial do grupo, informa que as crianças se apresentarão em 16 de novembro, no teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas. Elas desembarcam no Rio de Janeiro, passam por Belo Horizonte e seguem para São Paulo e Salvador.