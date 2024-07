Ver uma peça de Nelson Rodrigues é sempre bom programa. Mas ele pode ficar melhor, como promete a temporada de “Anti-Nelson Rodrigues”, o texto menos montado da carreira do dramaturgo e o único (cuidado com o spoiler) que tem final feliz. Com direção de Luiz Arthur, ator e diretor que a coluna tem entre os seus preferidos, o elenco conta com Vitor Marques, Ana Paula Moreira, Marcos Arêas, Laís Carmona, Paolla Ferrara, Lucas Daniel e Pedrinho Alves Madeira, produtor musical dos mais queridos e conhecidos no país, que vai mostrar mais uma faceta de seu talento.



Escrita em 1973, a peça narra a história de Oswaldinho, filho de Tereza e Gastão, um jovem mimado pela mãe e desprezado pelo pai. Inescrupuloso, ladrão e mulherengo, se torna dono de uma das fábricas do pai e se apaixona por uma funcionária recém-contratada, a jovem e incorruptível Joice. Acostumado a ter tudo o que quer, Oswaldinho tenta comprar Joice, que espera por um amor desde menina e não se deixa levar pelo dinheiro.

"O ‘Anti-Nelson', que eu saiba, só teve duas montagens de repercussão, com direção do Pereio (Paulo César) e, recentemente, do Bruce Gomlevsky, ator e diretor que admiro muito, em 2015. Tinha de dirigi-la também!”, afirma Luiz Arthur. A peça, que já está pronta e deve estrear em breve, tem ensaios abertos de hoje (4/7) a sábado (6/7), às 20h30, com distribuição de senhas, na Escola de Teatro PUC Minas.

BURLE MARX

Uma peça de Roberto Burle Marx, que pertence ao acervo da Fundação Clóvis Salgado, pode ser admirada na 13ª mostra da Escola de Artes Visuais –- "CHAMA: Retornar ao futuro – O entrelace de memórias", que será aberta nesta sexta-feira (5/7), na PQNA Galeria Pedro Moraleida. Também estarão expostas obras dos estudantes em homenagem a Burle Marx, um dos participantes da histórica Exposição de Arte Moderna de Belo Horizonte, em 1944.



BRASILIDADE POP

Cotô Delamarque, Marina Miglio, Calvin Ferreira, Stênio Galgani, Bino e Thiago Groove estão em festa com o lançamento do mais recente trabalho do Lamparina, "De novo". O grupo mineiro vasculhou os primórdios do pop brasileiro para apresentar uma canção nostálgica – tanto para o público que cresceu nos anos 2000 quanto para os fãs de seu álbum mais recente, “Original Brasil” (2023).

AGENDA

Sérgio Guizé é o convidado do projeto Lula Ribeiro Convida. O show está marcado para 12 de julho, às 21h, no Centro Cultural Unimed BH-Minas.

CRÔNICAS

Já está no mercado o livro "Tá todo mundo tentando" (Editora Nacional), crônicas da jornalista Gaía Passarelli. A obra tem ilustrações do artista de quadrinhos Tiago Lacerda, o El Cerdo, e é dividida em três seções: experiências pessoais que podem ser profundas ou banais; literatura de viagem, área em que a autora é mais conhecida; por último, o leitor pode conhecer mais sobre os desafios da vida na capital paulista.

DUDA BEAT

Duda Beat é o primeiro nome confirmado na programação do festival Localiza Apresenta Som Clube, que vai movimentar a Praça JK, no Sion, em 31 de agosto, das 14h30 às 22 h. O evento, totalmente gratuito, estreou em 2000 e comemora seus 24 anos.