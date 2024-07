Vá lá que o inverno não é o mesmo de outros tempos, mas nem por isso os 10 anos do Festival de Inverno de Nova Lima vão deixar de ser um bom motivo para festejar. Em 27 de julho, o evento ganha edição especial, das 13h às 23h, na Lagoa dos Ingleses. Na programação, o trio Rooftime, que se define como uma banda de música eletrônica. Entre seus sucessos mais tocados está "I will find", parceria com Vintage Culture. Amy Winehouse será lembrada com o projeto Amy Reggaehouse, show em homenagem à cantora britânica.

A festa Oxalá Caraíva, que homenageia o vilarejo mais antigo do Brasil, terá Grupo Caraivana e participação especial de Júnior Ferreira (Triângulo Caraíva) no acordeom, além de outras surpresas. Fechando o line up, o grupo belo-horizontino 26:15, com pop, R&B, soul, jazz, hip-hop, rap acústico e MPB, além dos DJ's João Elias, Zaidan e Alex C.

• CHICO E ZECA



A turnê "Ao arrepio da lei", que marca o lançamento do álbum de Chico César e Zeca Baleiro, passa pelo Palácio das Artes em 16 de agosto. No repertório do show, novas parcerias, sucessos de ambos e canções que fazem parte da memória afetiva dos dois artistas.







•PETISCO



A chef Bruna Rezende, responsável pelo bar e armazém A Porca Voadora, assina petisco especial que entra no cardápio do Chico Dedê. A convite do chef anfitrião, André Paganini, ela criou o espetinho de moela com picles de pimenta-de-cheiro e mel de alho assado.



Quadro "As meninas" está exposto no Museu do Prado, em Madri Gabriel Bouys/AFP





•“AS MENINAS”



O Instituto Cervantes começa, este mês, série de encontros gratuitos tendo como tema a cultura hispana. Sábado (6/7), o professor Manuel Román vai falar sobre "As meninas", de Velázquez. Pintado há cerca de 360 anos, o quadro ainda desperta divergências de interpretações entre historiadores e críticos de arte, inclusive sobre sua datação. A obra-prima do espanhol chama a atenção por diversos fatores, como o autor aparecer no quadro, flagrado durante o ofício da pintura, e ainda pela multiplicidade de cenas e perspectivas. Os encontros culturais do Cervantes ocorrerão em todos os sábados de julho. Haverá aulas demonstrativas gratuitas nos dias 20 e 27.







•APROXIMA



A Feirinha Aproxima, que dá charme aos sábados de Belo Horizonte, tem edição no final de semana na Casa Fiat de Cultura. Das 10h às 17h, os jardins internos recebem barraquinhas de Francette, Chavela, Wurscha, Pitza 1780, Classe A, O Sentido do Gosto e Deliciê, entre outras – todas com curadoria do chef Eduardo Maya –, além de espaços para cervejarias como Krug Bier, Albano's, Vinil Slod e Laut. Os pais podem levar as crianças, que têm diversão garantida na área kids. Ainda dá para aproveitar e curtir a programação da Casa Fiat, como a exposição “BH eclética: A arquitetura de Edgard Nascentes Coelho”, que integra a nona edição da “Modernos eternos BH”.

•AGENDA



O médico cirurgião vascular Josualdo Euzébio Silva é um dos convidados do evento em Ibituruna, sexta-feira (4/7), focado em varizes pélvicas. Josualdo, que é membro de duas comissões da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), abordará a prática conhecida como embolização de varizes pélvicas.