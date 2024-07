Presidente do Instituto Mário Penna, Marco Antônio Viana Leite, com os homenageados Celma Fátima Vieira, Juarez Rodrigues dos Santos, Marta Guimarães de Souza Faria, Valdo Alonso Moreira, Lucimar dos Anjos Araújo e Maria Djanira de Sena Savio

O público que lotou os 600 lugares no Contemporâneo Hall, quinta-feira (27/6), em Nova Lima, mostrou a importância de colaborar com mais um jantar beneficente do Instituto Mário Penna. No ano em que a instituição comemora 53 anos, dados divulgados durante o evento mostraram que o instituto é o maior prestador de serviços em oncologia do SUS no estado, sendo o responsável pelo maior número de cirurgias oncológicas e sessões de quimioterapia e radiologia.

No ano passado, foram atendidos 271.907 pacientes em 144.047 consultas, 37.224 sessões de quimioterapia, 40.528 sessões de radioterapia e 11.395 exames de mamografia. O Mário Penna realizou 19.526 cirurgias e 32 transplantes de medula óssea. O valor arrecadado no jantar será destinado à compra de um caminhão itinerante para a realização de mamografias em diversas cidades mineiras.

HOMENAGEM



Durante a solenidade, o presidente do Instituto Mário Penna, Marco Antônio Viana Leite, homenageou Celma Fátima Vieira, Juarez Rodrigues dos Santos, Marta Guimarães de Souza Faria, Valdo Alonso Moreira, Lucimar dos Anjos Araújo e Maria Djanira de Sena Saviott, que fazem parte da instituição há mais de 35 anos. Eles fazem parte do programa O Mário Penna é Você, que reconhece a dedicação diária daqueles que realizam atendimento oncológico pelo SUS.

O empresário Leonardo Quintão, da empresa Minas Mineração, também foi homenageado por ser o patrocinador diamante do evento, e os parceiros do Troco Solidário, cujo troco doam ao instituto para o enfrentamento ao câncer, também foram homenageados por meio da Val do Supermercados BH.

Rogério Flausino com Marco Antônio Viana Leite, presidente do Instituto Mário Penna, e Sideral Rafael Sandim/Divulgação



CAZUZA



A noite foi animada por Rogério Flausino e Wilson Sideral – com sucessos de Cazuza – e pela banda Família Sertaneja. O público ainda conheceu, por meio de vídeos, o trabalho dos voluntários da Volmape, que há 50 anos realizam trabalho de acolhimento aos pacientes, e do Espaço de Cultura e Arte, instituição que realizou o jantar beneficente. O jornalista Sérgio Marques e a embaixadora do Instituto Mário Penna, Cris Carneiro, foram apresentadores da noite.



NEMER NA LEMOS



“Aquarelas recentes 2024”, mostra com obras de José Alberto Nemer, estarão em exposição, a partir de 13 de julho, na Lemos de Sá Galeria, no Mangabeiras. As telas poderão ser admiradas até 16 de agosto.



QUEM VEM



Anunciada para setembro, a segunda edição do 2000 Rock Fest tem confirmadas como atrações Pitty, Charlie Brown Jr. 30 anos com Marcão Britto e Thiago Castanho, Detonautas, Di Ferrero, Fresno, Raimundos e Gabriel O Pensador. O encontro de bandas será realizado na Esplanada do Mineirão, com três setores: pista rock fest, camarote secreto e backstage ímpar. Os ingressos começam a ser vendidos amanhã (3/7), a partir das 18h, no site ingresso.com/.

FOLIA DO WANDO



As festas típicas desta época do ano ainda não chegaram ao fim. Sábado (6/7) tem o Arraiá do Beiço, o primeiro organizado pelo Beiço do Wando, um dos blocos mais animados do carnaval da capital mineira. A festança, que começa às 14h na Avenida Brasil, 10, vai reunir além do bloco, Alan & Alex, grupo Pelasamba e Quadrilha Pé de Serra.