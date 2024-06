Os fãs de Joss Stone contam “no relógio” o próximo reencontro com a sensação do soul britânico, que anunciou, em seu Instagram, que a capital mineira faz parte da turnê “Ellipsis”. A apresentação está marcada para 22 de setembro, no BeFly Hall (ex-Arena Hall). Antes de chegar a BH, a tour passa por Buenos Aires, Rio de Janeiro (ela será uma das atrações do Rock in Rio) e Ribeirão Preto. Após o show em BH, segue para São Paulo, onde termina a temporada no Brasil.

A relação da cantora com BH é das mais simpáticas. Há pouco mais de um ano, ela foi vista passeando com a filha, Violet, na Savassi, em noite de folga depois de cantar em um casamento realizado em Inhotim. Os fãs torcem para que Joss volte a dar as caras na Savassi – quem sabe, até comendo pastel no Pop Pastel.



• PONTO DE ENCONTRO



O FIT BH – Festival Internacional de Teatro Palco e Rua de Belo Horizonte segue em sua reta final. Acaba amanhã (30/6), mas ainda há tempo de acompanhar as peças, ponto alto de um dos eventos de teatro mais importantes do país. A programação entra pela noite e madrugada no Ponto de Encontro, no Espaço Centro e Quatro (Praça da Estação), onde o público pode encontrar os artistas em clima de descontração. Neste ano, o tema escolhido foi “Cabaré” e contou com a curadoria da atriz e pesquisadora Marina Viana. “Tem atrações desde o cabaré mais conhecido, de variedades, circense e burlesco, até suas variações, mais no estilo com drag e queer, na lógica do manifesto”, comenta Viana.



• HOJE E AMANHÃ



Os shows e performances foram formatados especialmente para o Ponto de Encontro, que recebeu Cabaré das Divinas Tetas, Duelo de Vogues, Marcelo Veronez e Rodrigo Negão, entre outros artistas da cena mineira. A programação deste sábado (29/6), das 15h à 2h30, tem roda de conversa, lançamento de livros e shows com Um Beijo na Saideira: A Banda com Cabaré da Saideira e Plataforma Beijo, Kainná Tawá e DJ Enece. O domingo (30/6) promete: a partir das 20h, tem “Monstras”, coletivo formado pelas atrizes cantoras Cynthia Paulino, Marta Neves e Neise Neves, seguido de Favelinha Dance e DJ Fidelis. A entrada do Ponto de Encontro é gratuita, com retirada de ingresso no Sympla ou na porta. A classificação etária é 18 anos. O FIT BH é realização da Prefeitura de Belo Horizonte em parceria com o Instituto Odeon.

Favelinha Dance é um dos destaques da reta final do FIT-BH Lá da Favelinha/acervo



• SESSÃO EXTRA



Boa notícia para os retardatários que dormiram no ponto para a temporada de “Filarmônica e Grupo Corpo em concerto”. Sessão extra foi aberta para domingo (7/6), às 18h, na Sala Minas Gerais. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria da Sala Minas Gerais e on-line, em www.fil.mg/agenda

• SELO DA DIVERSIDADE



O MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal é a primeira instituição de Belo Horizonte a receber o Selo da Diversidade. A entrega foi feita quinta-feira (27/6), durante solenidade da Aliança Nacional LGBTI+ em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MG) e Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas de Minas Gerais (ABRAFH/MG). O selo foi criado para destacar e homenagear as instituições empenhadas em criar ambientes de trabalho inclusivos, com políticas de igualdade para todos, independentemente de orientação sexual, identidade ou expressão de gênero.