Desde o início da “Modernos eternos BH”, no Instituto de Educação, a mostra virou queridinha da coluna. O prédio é uma beleza e a cada dia a programação revela a poesia em torno do imóvel que abrigou por muitos anos a escola pública. Sábado (29/6), o grande barato será a apresentação da Fanfarra do Instituto de Educação de Minas Gerais (Iemg), prevista para as 14h.

No repertório, a canção "Coração de estudante", de Milton Nascimento e Wagner Tiso, que serviu de inspiração para a intervenção "Há que se cuidar do broto", idealizada pelo arquiteto Henrique Hoffmann em parceria com a Hunter Douglas, líder global em cortinas, persianas, toldos e produtos arquitetônicos.



• A MAIOR



Com 43 anos, a fanfarra foi criada pela professora Sara Clementina. "Buscamos homenagear a fanfarra do Iemg, pois a música tem papel fundamental na educação das crianças, possibilitando que elas floresçam e deem frutos no futuro", afirma Henrique Hoffmann. Segundo Igor Gabriel, regente e presidente da banda desde 2018, ela é uma das maiores fanfarras de Belo Horizonte. O grupo musical reúne alunos de 6 a 18 anos e ex-alunos do instituto.



• NA MODA



Gustavo Greco, fundador e diretor de Criação da Greco, uma das empresas de design mais premiadas do Brasil, fará a palestra “Autopromoção e parcerias no setor moveleiro”, no Museu da Moda. O evento, promovido pelo Sindimov-MG, é gratuito e tem início às 16h.



• PANAMERICANAS BH



O fotógrafo e diretor de cinema João Vargas Penna marcou para 6 de julho o lançamento do livro “Panamericanas BH". A publicação reúne 31 fotos panorâmicas de endereços da capital mineira, como o Palacete do Bispo, Viaduto Santa Tereza e os ladrilhos do grupo escolar Bueno Brandão. A sessão de autógrafos está marcada para começar às 12h, na Livraria da Rua, na Savassi. Em 10 de julho, João Vargas e o professor e fotógrafo Eugênio Sávio, coordenador editorial do livro, se reúnem na sala multimeios do Cine Santa Tereza para bate-papo aberto ao público sobre o processo de criação das fotos e da publicação.

Kika Carvalho pinta mural no Morro do Papagaio, em BH Isis Medeiros/divulgação



• MAMU



Domingo (30/6), a partir das 15h, o Morro do Papagaio, na Região Centro-sul da capital mineira, faz festa para o mural da artista capixaba Kika Carvalho, que integra a terceira edição do Morro Arte Mural (Mamu). Para animar a programação, vão se apresentar MC Rick, MC Boliviano, MC Fiote do PPG, MC Jonatha e MC Kattrina, que são daquela comunidade.