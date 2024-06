Mary Figueiredo realiza um sonho, no primeiro fim de semana do mês de julho, com a realização de sua quermesse inspirada no universo do bordado. "Fazer uma Quermesse ‘bordada’ é realizar um sonho antigo, uma construção ‘alinhavada’ afetivamente, entre inúmeras viagens a campo, encontros com associações de bordados e com quem trabalha arduamente de dia e borda à noite, com alma. Como me disse uma bordadeira em Morro do Ferro, na Região Central de Minas: 'De dia, eu capino, capino e capino. De noite, eu bordo e nem lembro que estou cansada'”, conta a empresária, que é também curadora de um dos projetos importantes por valorizar o pequeno produtor. A Quermesse será realizada sexta-feira (5/7) e sábado (6/7), das 10h às 19h, na Rua Ivaí, 25, Serra.





• FORMAS E CORES



Mary, que é filha de pai alfaiate e mãe costureira, acredita que bordado é caligrafia da alma. "De um desenho construído no silêncio, trabalhado como disciplina, numa delicada imposição pelos colégios e a sociedade, nos dias de hoje, assistimos a esse fazer transmutar como linguagem de libertação e de expressão." Mary convidou 23 artistas de Oliveira, onde fica Morro do Ferro; Ouro Preto, Barra Longa, Belo Horizonte e Itatiaia, e uma artista argentina. "Cada um se apropriando de temáticas, técnicas, formas e cores, próprias."

A coluna aproveita para informar os endereços das redes sociais onde se pode acompanhar o trabalho e o estilo de cada um. Ana Ricciardi (@anaricciardiceramica), Ana Valentina Bocchetto (@valentinabocchetto), Art Beat (@artbeat_estudiocriativo), Atelier Dois Capelistas (@doiscapelistas), Barbara Soares (@barbarasoares.ladob), Dila Vaz (@dilavaz.bordados), Doninhas de Lavras Novas (@doninhasdelavrasnovas), Estúdio Veste (@estudioveste), Flor de Cactus (@flordecactushome), Gaby de Aragão (@gaby_de_aragao), Gemma Galgani (@gemmagalgani), Piccola (@piccolaatelier), Isadora Falcão (@isa_do.ra), Itamara Ribeiro (@itamararibeiro), Libertina (@soulibertina), Malga Objetos (@malgaobjetos), Marô Bordô (@marobordo), Memorial do Bordado MAO (@memorialdobordadomao), Meninas do Cafezal (@meninasdocafezal), Mon Ajour (@mon_ajour), Pice Lanna (@bordadosfinospicelanna), Rodrigo Mogiz (@rmogiz).



• VOGUE



A cultura ballroom, que tem a dança como forma de resistência, se une aos festejos juninos em um evento inédito realizado pelo CCBB Educativo – Territórios e Saberes. Na próxima sexta-feira (28/6), Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, o público será convidado a participar desta grande festa, mas não só como espectador. O palco estará aberto a uma batalha de vogue em quatro categorias: Runway - Caminho da Roça, Baby Vogue - Correio Elegante, Fashion Killa – Retalhos e Vogue OTA - Cowboy Carter. O evento, gratuito, será realizado das 18h às 20h e comandado pelo coletivo House of DuBeco.

• PLANETA COR



Fernando Pacheco expõe, a partir da próxima terça-feira (25/6), na Galeria de Artes do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na Serra, os trabalhos que formam o acervo da mostra "Planeta Cor - Território do olhar"



• NO CLUBE JAZZ CAFÉ



Glaw Nader presta tributo a Nina Simone, em única apresentação, no dia 4 de julho, no Clube de Jazz do Café. A cantora vai se apresentar na formação de quarteto com piano, baixo, guitarra e bateria, e mais sax e flauta em algumas canções. Imperdível.



• BEIRA D’ÁGUA



A segunda edição do Festival Fartura Gastronomia Nova Lima, que tem como tema Beira d'Água, tem entre os convidados o chef carioca Gerônimo Athuel, que é pescador desde criança e comanda o restaurante Ocyá, no Rio de Janeiro. A casa carrega a especialidade em peixes maturados e frutos do mar, muitas vezes pescados pelo próprio chef, que prioriza a pesca consciente, seletiva e artesanal. Além de integrar o Guia Michelin, Ocyá é parte do seleto grupo dos melhores restaurantes da América Latina, da The World's 50 Best Restaurants. De Belo Horizonte, Isabela Rochinha, que faz dupla com o chef Caio Soter, no Pirex. O bar, na galeria São Vicente, no Centro de Belo Horizonte, ocupa o décimo lugar na lista dos melhores bares do Brasil da Exame, e a chef figurou como chef revelação no Prêmio Cumbucca 2023, pelo voto popular. No Fartura, vai garantir as famosas comidas de estufa.