O fim de semana começa em clima de “parabéns pra você”. Nesta sexta-feira (21/6), às 22h, a festa “Eu não presto, mas eu te amo – A origem” comemora 18 anos no Bar A Obra (Rua Rio Grande do Norte, 1.168, Funcionários). A cereja do bolo é o reencontro dos DJs Kemille Lorraine (Marina Lacerda), Ingrid Gabrielle (Joana Meniconi), M. Lousada (Guilherme Lessa) e Capitão Ingrato (Pedro Ribeiro), o quarteto da formação original do projeto.

Tudo começou por acaso, quando um grupo começou a tocar as músicas preferidas no fim de noite d'A Obra. Deu tão certo que a ideia ganhou edições aos domingos e entrou definitivamente na programação da casa.

Marina Lacerda reconhece que há muita coisa brega por aí, mas explica que a festa não aposta no “brega piada”. “É o brega popular, que toca nos botequins de interior, é Odair José, é Fernando Mendes, é Barros de Alencar”, afirma ela.

DJ Kemille Lorraine vai tocar na festa "Eu não presto mas eu te amo", nesta sexta (21/6), n'A Obra Instagram/reprodução

Cada DJ tem seu estilo. Kemille Lorraine toca Lilian (“Eu sou rebelde”), Capitão Ingrato destaca José Augusto (“Aguenta coração”), Ingrid Gabrielle pesquisa a música nordestina. Já M. Lousada apresenta clássicos e canções internacionais. Os ingressos custam R$ 30, à venda na portaria.



Sábado (22/6)

As crianças merecem atenção especial no fim de semana. No sábado, é uma boa levar a meninada para aprender e se divertir com o trabalho mais recente do Grupo Giramundo em parceria com a dupla Palavra Cantada. “As aventuras de Pauleco e Sandreca no Planeta Água” tem sessão às 18h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes), com ingressos a R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). A peça ressalta a importância da água e da preservação do meio ambiente – história contada por 40 bonecos do Giramundo com 11 músicas assinadas por Sandra Peres e Paulo Tatit nas vozes de Fabio Brazza e Fafá de Belém.



Domingo (23/6)

Almoço fora de casa é sinônimo de domingo. No Bairro Santa Tereza, o 1º Festival de Tropeiro de Belo Horizonte reúne 14 bares e restaurantes, oferecendo receitas do prato que é a cara da cozinha mineira. De quebra, o público poderá eleger as três melhores pedidas nos quesitos apresentação, sabor e criatividade. O evento de encerramento, em 29 de junho, na Praça Duque de Caxias, além dos pratos e atrações artísticas, vai destacar outras facetas relacionadas ao tropeiro. Será produzida a maior caipirinha do mundo, com o objetivo de conquistar registro no “Guinness book”.







Segunda-feira (24/6)

Tuca Andrada se despede de Belo Horizonte na segunda-feira, depois de um mês em cartaz com a peça “Let’s play that ou Vamos brincar daquilo”. No Teatro II do CCBB-BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários), ele faz bela homenagem ao compositor Torquato Neto (1944-1972). Tuca dirige, além de atuar como se estivesse numa roda de amigos comentando a obra e a breve vida do poeta piauiense. Ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

A fé do brasileiro em foto de Carol Lacerda, que participa de exposição na CâmeraSete Carol Lacerda/divulgação



Terça-feira (25/6)

Se a fé move montanhas, ela também nos dá opção de programa cultural. Recém-aberta na CâmeraSete – Casa da Fotografia de Minas Gerais (Avenida Afonso Pena, 737, Centro), a exposição “Devoção – Mas trazemos flores, prendas e rezas” reúne imagens clicadas por Carol Lacerda, Isabela Senatore, Marcel Gautherot, Marco Tulio Resende e Miguel Aun. A mostra convida o público a explorar a relação entre arte e espiritualidade. A galeria funciona de terça a sábado, das 9h30 às 21h, com entrada franca.



Quarta-feira (26/6)

Outra novidade no circuito das galerias é a itinerância da 35ª Bienal de São Paulo, que ocupa as galerias e o hall de entrada do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro), com entrada franca. A classificação é livre, exceto nas galerias Mari’Stella Tristão (18 anos) e Arlinda Corrêa Lima (16). Visitação de terça a sábado, das 9h30 às 21h, e aos domingos, das 17h às 21h.

São 123 obras em 39 séries, com trabalhos de Ahlam Shibli; Aida Harika Yanomami, Edmar Tokorino Yanomami e Roseane Yariana Yanomami; Amos Gitaï; Anna Boghiguian; Dayanita Singh; Eustáquio Neves; Gabriel Gentil Tukano; Geraldine Javier; Katherine Dunham; Luana Vitra; Luiz de Abreu; Maya Deren; Min Tanaka e François Pain; Morzaniel ramari?; Ricardo Aleixo; Rommulo Vieira Conceição; Rosa Gauditano; Rosana Paulino; Sammy Baloji; Sonia Gomes; e Zumví Arquivo Afro Fotográfico. A curadoria é assinada por Diane Lima, Grada Kilomba, Hélio Menezes e Manuel Borja-Villel.



Quinta-feira (27/6)

Dando continuidade ao projeto Filarmônica no Memorial – Música de Câmara, quinta-feira, no Memorial Vale (Praça da Liberdade, 640), vão se apresentar Rommel Fernandes (violino), Hyu-Kyung Jungv (violino), João Carlos Ferreira (viola) e Philip Hansen (violoncelo). Serão duas sessões, às 19h e às 20h30. No repertório, peças de Mozart e Mendelssohn. Entrada franca, com retirada de ingressos uma hora antes dos concertos, limitados a um por pessoa.