Espetáculo que une o Palavra Cantada e o Giramundo tem sessão hoje em BH

Os bonecos Pauleco e Sandreca foram criados pelo artista Laurent Cardon, em homenagem aos músicos do Palavra Cantada, Paulo Tatit e Sandra Peres (foto: Guto Muniz/divulgação )

Pauleco e Sandreca são dois amigos que já têm 12 anos de idade. Criados pelo artista Laurent Cardon, são os mascotes de Paulo Tatit e Sandra Peres, musicistas, cantores e compositores, a dupla que, desde 1994, atende pelo nome de Palavra Cantada.









O musical infantil, encenado pelo Giramundo, traz somente bonecos em cena. Já a música é do Palavra Cantada. A apresentação é uma reestreia. Em 2020, pouco antes de o mundo fechar em decorrência da pandemia, “As aventuras de Pauleco e Sandreca” cumpriu temporada em São Paulo. Desde então, não havia sido mais encenado.





“O Palavra Cantada já tinha um elenco de músicas sobre a água. Além destas, fizemos outras para o espetáculo. A ideia é que os personagens fizessem uma aventura e passassem por vários lugares onde o meio ambiente é representativo. Tem floresta, mangue, mar e também uma abordagem sobre a importância da água e do aquecimento global”, afirma Sandra, que faz a direção geral da montagem.

RESÍDUOS

Para o espetáculo, o Giramundo criou aproximadamente 40 bonecos, a partir de resíduos e materiais de descarte. O cenário é composto por vídeos, animações e objetos que também interagem com as criações, controlados por seis marionetistas. Além da dupla de protagonistas, a montagem traz as vozes de Fabio Brazza como Pingo e de Fafá de Belém como Maré.





“O bacana da concepção musical é que gravamos com uma orquestra sinfônica com 75 músicos”, diz Sandra. Além do Giramundo, o espetáculo traz outro mineiro como convidado, o percussionista Paulo Santos, que integrou o Uakti.

Vale lembrar que o Palavra Cantada trabalhou recentemente com o Grupo Corpo. A montagem “Primavera”, lançada em 2021 pela companhia mineira, foi criada a partir das músicas de Sandra e Tatit.

“AS AVENTURAS DE PAULECO E SANDRECA NO PLANETA ÁGUA”

O espetáculo será apresentado neste domingo (22/5), às 18h, no Sesc Palladium, Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro. Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia e cliente Sesc). À venda na bilheteria e no site Sympla.





Alvaro Apocalypse, fundador do Giramundo, com bonecos da peça 'A bela adormecida' (foto: Letícia Abras/EM/7/9/03)

O Giramundo apresenta exposição que celebra os 50 anos de sua fundação. A retrospectiva está em cartaz na Galeria da Cemig (Avenida Barbacena, 1.200, Santo Agostinho).



No mesmo local, o grupo vai encenar neste mês dois de seus espetáculos mais conhecidos: “Um baú de fundo fundo” (26/5, às 19h) e “A bela adormecida” (28/5, às 11h).



A programação é gratuita e integra a comemoração de 70 anos da Cemig. Mais informações estão disponíveis no site da companhia.