Musical "Pimentinha - Elis Regina para crianças", além dos sucessos da cantora, aborda questões como empoderamento feminino (foto: Junior Mandriola / divulgação )

Apresentar a obra de uma das maiores cantoras brasileiras de todos os tempos e ao mesmo tempo tratar de empoderamento e autoestima com o público infantil – é o que pretende o musical “Pimentinha – Elis Regina para crianças”, que ocupa o palco do Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes neste domingo (22/5), às 17h. Com direção geral de Diego Morais e estrelado pela atriz, cantora e compositora Jullie, a produção carioca integra o projeto Grandes Músicos para Pequenos. Apresentar a obra de uma das maiores cantoras brasileiras de todos os tempos e ao mesmo tempo tratar de empoderamento e autoestima com o público infantil – é o que pretende o musical “Pimentinha – Elis Regina para crianças”, que ocupa o palco do Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes neste domingo (22/5), às 17h. Com direção geral de Diego Morais e estrelado pela atriz, cantora e compositora Jullie, a produção carioca integra o projeto Grandes Músicos para Pequenos.





“Agora, pela primeira vez, a gente escolheu trabalhar com uma figura feminina e, também pela primeira vez, com uma intérprete, já que até então só compositores tinham sido levados ao palco”, aponta Diego Morais.





Ele explica que o Grandes Músicos para Pequenos surgiu da ideia de uma celebração do centenário de Luiz Gonzaga voltada para crianças. Como aquela montagem inaugural fez muito sucesso, a produção do espetáculo resolveu levar o projeto adiante, como forma de enaltecer personalidades da música brasileira, apresentando-as para as novas gerações.









''As crianças se apaixonam pelos artistas; querem, por exemplo, fazer festa de aniversário tendo Luiz Gonzaga ou Milton Nascimento como tema. Ao longo desses 10 anos, a gente já recebeu muitas fotos e vídeos desse tipo de situação'' Diego Morais, diretor



“Com o Grandes Músicos para Pequenos, prestamos homenagens a ícones da música brasileira, mas as histórias que levamos ao palco não são biográficas. A ideia é apresentar um recorte que localize e referencie o artista homenageado para as crianças. A Lilica, personagem que Jullie interpreta, é a Elis Regina, mas as histórias que são contadas são apenas inspiradas em passagens da vida dos artistas homenageados. São histórias de ficção baseadas em recortes de fatos verídicos”, explica o diretor.

BELEZA

“Pimentinha” conta a história de Lilica, uma menina apaixonada por música e pelas grandes cantoras brasileiras, que faz de tudo para sua mãe levá-la a um concurso de jovens talentos no rádio. Chegando lá, a menina de óculos e cabelo desgrenhado se sente intimidada pelo que a contenda exige em termos de padrão de beleza.





O diretor observa que a inspiração veio da infância de Elis Regina, “uma criança estrábica e tímida, que se escondia atrás dos óculos fundo de garrafa, mas que depois sempre buscou se sentir representada como mulher na sociedade”. No elenco estão, além de Jullie, Erika Riba (Dona Ercy), Lucas da Purificação (Jairzinho), Stephanie Serrat (Diva), Layla Paganini (produtora) e Pedro Henrique Lopes (Adelino Junior e Adelino).



No decorrer do espetáculo, são apresentadas músicas que Elis Regina gravou ao longo de toda a sua carreira, desde “Baby face” (1961) e “Dengosa” (1963), até os grandes sucessos atemporais, como “Fascinação”, “O bêbado e a equilibrista”, “Madalena” e “Como nossos pais”. Os números musicais são entoados ao vivo pelo elenco, todo formado por atores-cantores, sobre bases pré-gravadas em estúdio, segundo o diretor.

MEMÓRIA DA MPB

“Os arranjos são originais, com direção musical de Guilherme Borges. As músicas são montadas num quebra-cabeça específico para o espetáculo, que segue a dramaturgia com trechos de canções, citações e pot-pourris”, aponta Diego Morais. Ele considera que o projeto Grandes Músicos para Pequenos cumpre, por meio dos espetáculos que já produziu, a função de manter viva a memória da música popular brasileira.





“Apresentar essa música para as novas gerações amplia os horizontes. As crianças e adolescentes de hoje estão muito expostas ao que é global, ao que vem de fora, porque a internet é muito presente na vida delas. Então acho que é necessário fazer esse resgate das nossas raízes e da nossa essência para trazer um pouco de conhecimento de vida para essa garotada”, diz.





Morais ressalta que, além dos repertórios e dos recortes biográficos, os musicais do projeto trazem um viés de formação e cidadania. “Em ‘Pimentinha’, a gente fala de ter personalidade, ter autoestima, fala da importância de você ser autêntico, independentemente dos padrões impostos. No espetáculo que homenageia Braguinha, por exemplo, a gente falava de escolhas e de vocação. Pretendemos que nossas produções sejam veículos de cultura e de formação para essas novas gerações.”





Ele destaca que todos os espetáculos do projeto Grandes Músicos para Pequenos tiveram ótimo retorno. “A gente vê que as crianças se apaixonam pelos artistas; querem, por exemplo, fazer festa de aniversário tendo Luiz Gonzaga ou Milton Nascimento como tema. Ao longo desses 10 anos, a gente já recebeu muitas fotos e vídeos desse tipo de situação. Com esse projeto, a gente percebe que realmente música não tem idade. Luiz Gonzaga despontou nos anos 1940 e, de repente, a música dele está aí, embalando a festa de aniversário de uma criança de 4 anos que foi assistir ao espetáculo”, celebra.

“PIMENTINHA – ELIS REGINA PARA CRIANÇAS”

Musical. Neste domingo (22/5), às 17h, no Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro, 31.3236-7400). Ingressos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda no site Eventim.