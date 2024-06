Ex-Banda Eva, Emanuelle Araújo animou o Dia dos Namorados no Minas Tênis Clube com axé, samba e MPB

O Minas Tênis Clube comemorou na sede do Mangabeiras o Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho. Mas nem só casais apaixonados curtiram a apresentação da cantora e atriz Emanuelle Araújo. Cerca de 3 mil pessoas acompanharam a apresentação, marcada não só por sucessos do axé, mas também por samba e sucessos populares. Vale lembrar que foi em Belo Horizonte a primeira aparição de Emanuelle, quando fez a estreia na Banda Eva, em meados de 1999. Ela saiu da banda três anos depois e construiu carreira sólida no audiovisual e no teatro. Um dos destaques é no musical “Chicago”, no qual interpretou Velma Kelly. A produção fez temporada há dois anos em São Paulo.



• DIA C



O axé da Bahia vai tomar conta da Praça da Assembleia, em 6 de julho, às 11h20, com a apresentação de um dos blocos de rua mais badalados de Belo Horizonte – o Baianeiros. O carnaval de rua será uma das atrações do Dia de Cooperar (Dia C), maior movimento de voluntariado do cooperativismo no país, promovido pelo Sistema Ocemg. O evento terá ainda Coral Infantil do Instituto Sicoob Credicom, banda Soul Guetto e Instituto Circolar.



• CIRCULAÇÃO



O Grupo Quatroloscinco estará sábado (22/6) em Diamantina, onde participa da programação do Festival de Inverno com o espetáculo “Fauna”, que segue para Ouro Preto com apresentações gratuitas. A circulação estadual do espetáculo começou na última segunda-feira (17/6), no Teatro Benigno Gaiga, do Espaço Cultural da Urca, em Poços de Caldas.



• LA FIESTA



Paco Pigalle está com tudo e não está prosa. Sábado (22/6), ele faz a terceira edição da La Fiesta, com uma novidade: a participação da banda Habana Vieja, com ritmos caribenhos. A noite terá animação também do DJ Fred Marins, da bailarina e atriz Sandra Vidigal e do mágico Mr. Monkey. A balada começa às 20h, no Underground Black Pub, no Dom Cabral.



• BELEZA



A cabeleireira das celebridades Gue Oliveira, influencer com mais de 8 milhões de seguidores apenas no Instagram; a manicure Nágila Torres, a Manicure Sincera nas redes sociais; e a CEO da D’tudo, Renata Tavares, biomédica e bioquímica com MBA em cosmetologia e marketing em vendas, uma das maiores autoridades em tratamento do melasma e de estrias, estão confirmadas na programação Professional Fair, que começa no sábado (23/6) e termina terça-feira (25/6), no Expominas.



• B-EPIC



Sessenta e quatro aprendizes da usina de Ouro Branco, da Gerdau, e 44 mentores participaram do Brazil Enterprise Productivity & Inclusion Club, programa que visa promover o crescimento empresarial por meio do aumento da produtividade das empresas e inclusão social dos jovens aprendizes. O grupo será preparado pelo B-EPIC para ocupar posições iniciais nas empresas e movimenta uma fatia da força de trabalho populacional que sofre com altos índices de desemprego. Segundo pesquisa PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), do IBGE, 31% dos jovens de 18 a 24 anos não estão na força de trabalho, ou seja, não estão interessados no mercado de trabalho ou engajados com a própria educação.

• • •



No evento, no câmpus Aloysio Faria da FDC, em Nova Lima, na Grande BH, estiveram presentes o líder de Responsabilidade Social e Desenvolvimento Organizacional da Gerdau, Paulo Boneff; da Usina Ouro Branco da Gerdau: o diretor Industrial, Marcelo Teixeira; e a gerente-geral de Pessoas e Excelência Operacional, Graziella Maso; da Educação Social da FDC, a vice-presidente Ana Carolina de Almeida; o diretor de Clientes e Soluções Sociais, Eder Campos; e a gerente do Projeto, Márcia Bretz.