Tem novidade na praça. De 12 a 15 de julho, Inhotim promove o primeiro festival de música criado pelo instituto, que também assina a curadoria. No line up estão Paulinho da Viola; Juçara Marçal, Gui Amabis, Rodrigo Campos e Regis Damasceno, com “Sambas do absurdo”; Aguidavi do Jêje (Brasil); Ballaké Sissoko & Vincent Segal (Mali/França); Joshua Abrams & Natural Information Society (Estados Unidos); Kham Meslien (França); Zoh Amba (Estados Unidos); e Kalaf Epalanga (Angola). Os palcos serão montados perto da Galeria Praça, das obras “True rouge” e “Magic square” e da árvore Tamboril, símbolo do Inhotim. Além dos shows, a programação contará com bate-papo com o músico e escritor angolano Kalaf Epalanga e visitas guiadas às obras “Forty part motet” (2001), de Janet Cardiff, e “Sonic pavillion” (2009), de Doug Aitken.



• SENSACIONAL

Um dos festivais mais aguardados de BH, o Sensacional será realizado sexta-feira e sábado (21 e 22/6), no Parque Ecológico da Pampulha. Espetáculos inéditos prometem surpreender o público. O recifense Ivyson apresenta pela primeira vez na cidade o show de seu novo álbum, “Afinco”, lançado há menos de um mês. “Estou muito animado para tocar, é um mix de sentimentos a minha estreia em BH e o primeiro show do meu novo disco. O show está lindo, estou me empenhando bastante para entregar minha melhor performance”, conta. No repertório, o cantor e compositor vai apresentar também clássicos de sua carreira, como “Girassol”, “Sina” e “Moldura”.



• BAGACEIRA

Outra estreia no Sensacional é de uma das vozes mais fortes da Amazônia: Dona Onete. Ela comemora seus 85 anos com o novo disco, “Bagaceira”, que será lançado na próxima terça-feira (18/6), às vésperas do festival. O quarto álbum chega para celebrar a vida, além da riqueza e diversidade da cultura amazônica. “A festa do interior do Pará é uma bagaceira”, diz Dona Onete. “Você chega, dança, come, bebe, pensa que acabou, volta pro salão, dança, o sol nasce e a festa ainda não terminou. Quando vai terminar, os ribeirinhos pegam o barco e continuam a festa no Ver-o-Peso”, explica, bem-humorada.



• “ENCANTADO”

Silva desembarca em novembro no Palácio das Artes com a turnê de lançamento de seu sexto álbum, “Encantado”. O disco tem participações de Arthur Verocai, Jorge Drexler, Leci Brandão, Carminho, Marcos Valle e Gabriela Leite.



• NA MODA

A boa notícia da semana é o retorno do programa Senac Moda. Para marcar o lançamento, o Sistema Fecomércio Minas recebe convidados na próxima terça-feira (18/6), no Parque das Mangabeiras, e promove bate-papo com Luciana Wodzik, CEO da Arezzo. Apenas em Belo Horizonte o programa abrirá 700 vagas gratuitas em 13 opções de cursos. A unidade do Senac no Barro Preto foi o local escolhido para receber as turmas que serão iniciadas em agosto, oferecendo moderno laboratório de confecção e modelagem. Inscrições poderão ser feitas a partir de quarta-feira (19/6), no site do Senac.



• PAMPULHA

A bióloga Rafaela S. Polanczyk, de 26 anos, lançou seu oitavo livro, “O fundo invisível da lagoa” (Literíssima Editora), publicado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. A obra mostra a urgência do debate sobre questões socioambientais. Incentivada pelos pais, avós e amigas, a autora começou a escrever histórias ainda criança. Publicou o primeiro livro aos 16 anos. Chamava-se “O rei perdido”, que deu origem à trilogia composta por “O império subterrâneo” e “O cálice mortal”.