O projeto de sinalização para o Memorial Brumadinho, criado pela Greco, foi premiado com o maior reconhecimento do IF Design Award 2024: The IF Gold Award. Foram 10.807 projetos inscritos de 72 países. Apenas 75 receberão o troféu dourado na cerimônia de premiação, dia 29 de abril, em Berlim. Há quase sete décadas, o IF Design Award é reconhecido como um dos principais selos de qualidade em design do mundo. Este é o 11º prêmio IF da Greco e é a quarta vez que recebe a distinção máxima.

FLOR DO IPÊ

A tragédia de Brumadinho resultou na morte de 272 pessoas, soterradas por rejeitos de minério de ferro, após o rompimento da barragem em que estavam depositados. O Memorial criado por Gustavo Penna Arquiteto e Associados foi feito para que as vítimas jamais sejam esquecidas. Misturados ao arvoredo original, onde o Memorial foi construído, foram plantados 272 ipês amarelos, árvores que florescem quando a seca aperta e nos mostram que, apesar de tudo, a vida continua. Recortada em metal e iluminada, a flor do ipê se repete ao longo de um percurso de 230 metros em direção ao rompimento. Uma flor para cada vítima – elas se acendem como uma espécie de procissão que testemunha o ocorrido de forma inapagável.

TIPOGRAFIA

Em aço Corten, os equipamentos de sinalização mimetizam as formas, as vistas e os ângulos do projeto arquitetônico e mostram o caminho de maneira quase silenciosa. Uma tipografia exclusiva, inspirada nos tipos cravados em pedra, frequentes em espaços de memória, foi criada pela Blackletra. A tipografia Brumadinho tem suas versões com serifa, sem serifa e alma. “Temos arquitetura, design e tipografia em um projeto que confronta o indivíduo e o coloca de frente para o registro inegável da realidade. É um espaço de reflexão, homenagem e preservação da memória coletiva. Que tragédias assim não se repitam jamais”, diz Gustavo Greco, diretor criativo da Greco.

O projeto de sinalização para o Memorial Brumadinho, da Greco, foi premiado na Alemanha Rafael Motta/Divulgação

PREMIAÇÕES

Com sede em Belo Horizonte, a Greco está há 19 anos no mercado de design e conta, em seu portfólio, com a produção de projetos de identidade, sinalização, embalagens e editorial. Em pouco tempo, a empresa se tornou uma das mais premiadas do Brasil. Apenas nos últimos anos, podem ser citadas as seguintes premiações: Design Lions no Festival de Cannes, D& AD, Grand Prix no Red Dot Design Award, iF Communication Award, Prêmios Lusófonos, London International Awards e Prêmio e menção na Bienal Iberoamericana de Diseño.

DIFUSÃO

Gustavo Greco dirige a Criação e atua também na área acadêmica, como professor do curso de pós-graduação em gestão de marcas do Instituto de Educação Continuada (IEC) da PUC -Minas, bem como coordena e assina o curso de pós-graduação em design exponencial do UniBH, instituição da qual também é membro do conselho consultivo. Ele se dedica a iniciativas de difusão do design na sociedade brasileira, tendo sido presidente nacional da Abedesign (2019-2021), integrando hoje o conselho dessa instituição. É jurado frequente de premiações no Brasil e no exterior e embaixador do Red Dot Design Award (Alemanha) no Brasil.