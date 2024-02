Ainda é cedo para dizer quem vencerá o “BBB 24”, mas é possível observar como alguns brothers vêm conquistando o público nas redes sociais. É o caso da modelo Yasmin Brunet. “O engajamento dela está surreal. Na primeira semana, batia quase 2 milhões de views nos stories, agora está quase completando 7 milhões de seguidores”, comemora o mineiro Sérgio Tristão, empresário e administrador das redes da filha de Luiza Brunet.





Otimista sobre a trajetória de Yasmin na casa, Sérgio afirma que a modelo foi a participante que mais ganhou seguidores nas primeiras semanas. “Recebi mensagens de pessoas do meio artístico dizendo ter certeza de que ela vai ganhar.”. Consciente de que a trajetória do programa nem sempre é linear, ele pondera: “Sabia que teríamos desafios pela frente. O trabalho do 'adm' é desafiador, porque é preciso administrar todos os lados: os fãs, a família, a imprensa, a parte jurídica.”

AGILIDADE E RAPIDEZ

Sérgio Tristão e Yasmin Brunet são amigos há um bom tempo. Ela já conhecia o trabalho do empresário mineiro e da agência dele com outros artistas. “Quando me contou que havia sido convidada, Yasmin estava sem saber como organizar tudo a tempo, pois precisava resolver a parte contratual, stylist, vídeos que deixamos prontos para as redes sociais. Ajudei a organizar tudo em tempo recorde”, conta Tristão, lembrando houve uma diária de gravações em 26 de dezembro, logo depois do Natal, e na semana seguinte a modelo já estava confinada. “Foi tudo muito rápido!”, relembra.



ROTINA TRABALHOSA

Para administrar as redes sociais de Yasmin, a equipe de Sérgio Tristão conta com 15 pessoas que se revezam em turnos. “Todo o conteúdo é assistido e gravado 24 horas por dia. Temos todos os trechos de todos os dias do programa em um drive, caso a gente precise mostrar alguma situação passada. Fora a interação com os fãs, que deve acontecer em tempo real. É bastante trabalhoso”, revela.

AUTENTICIDADE

Difícil dizer se o que garante o sucesso no “BBB” é sorte ou simpatia. Sérgio comenta que Yasmin Brunet é uma das pessoas mais autênticas que ele conhece, além de ter um coração enorme. “Possui inseguranças e traumas como qualquer outra mulher, e isso faz dela ainda mais real. Estamos todos muito orgulhosos dela aqui fora.”

RODRIGUINHO VERSUS YASMIN

Ganhando o programa ou não, o que promete esquentar esta edição do reality será o dia em que Yasmin Brunet assistir aos vídeos de Rodriguinho, que também está na casa, falando dela. “Este é um dos momentos mais esperados”, concorda Tristão. “Tenho certeza de que a entrevista dela após a saída da casa será recorde de audiência. Todos estão curiosos para ver a reação da Yasmin quando descobrir que o Rodriguinho não só participou daquela conversa, como disse coisas bem pejorativas sobre o corpo e a aparência dela.”

Leia também: Luiza Brunet vai à Justiça para defender Yasmin

FANDOM

Para o empresário, a participação de Yasmin pode ser, desde já, considerada bastante positiva. “Ela conquistou um fandom enorme e irá se surpreender com todo esse amor quando sair. Inclusive, estamos com grandes contratos engatilhados para quando ela sair do programa. A Yasmin Beauty, empresa dela, está com vários produtos esgotados. Um sucesso”, diz Tristão. Ele garante: “O 'BBB' foi uma oportunidade para conhecerem a Yasmin fora das páginas de fofoca. Muitas pessoas se surpreenderam com ela.”